Mega fiesta clandestina ¿en el campo de un empresario y con organizadores ligados al STJ?

POSADAS. En la madrugada del domingo, efectivos policiales y autoridades municipales clausuraron una fiesta clandestina con más de 500 personas en la quinta de un reconocido empresario misionero, un evento en el que se incumplió todo lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para prevenir contagios del coronavirus (Covid-19).

El campo, ubicado en San Isidro, al sur de Posadas, pertenecería a Ramón Rodríguez, un reconocido empresario que en otra época supo codearse en un reconocido ex gobernador. Los organizadores de la fiesta están prófugos y se habrían alzado con una recaudación no inferior a los 170-200 mil pesos, según confiaron fuentes de MisionesCuatro.

La Unidad Regional X ordenó la realización del operativo vinculado al control del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la erradicación de fiestas clandestinas en el marco preventivo de la pandemia del coronavirus. Tras denuncias por música a alto volumen, los uniformados e inspectores llegaron a la finca de calle 171. Allí, alrededor de las 2.45 hs., constataron que tenía lugar una fiesta privada con gran cantidad de personas y más de un centenar de vehículos.

De acuerdo con información oficial, para terminar con la fiesta clandestina, se solicitó apoyo a demás dependencias policiales, las que arribaron desde comisarias, Infantería, Comando San Isidro, Tránsito y personal de la Municipalidad de Posadas.

En este contexto, los agentes municipales procedieron a la clausura del evento. Según fuentes consultadas, en ese momento, muchos de los presentes se pasaron al campo contiguo junto a sus automóviles. Mientras se buscaba al propietario o responsable del lugar, la fiesta clandestina empezó a ser desactivada.

Dos implicados tendrían nexos políticos

Esta fiesta clandestina tomó ribetes insospechados al conocerse quién era el propietario de la finca. De acuerdo con fuentes al tanto de lo ocurrido este domingo, el cuidador del lugar, Elías V. D. C. (37), reveló que la propiedad pertenece a Ramón “Moncho” Rodríguez, un empresario que reside en la ex ruta 213 y avenida Pueyrredón, quien fuera cercano a un ex gobernador misionero.

Según las fuentes, Elías dijo que asumía la responsabilidad por la infracción al DNU de aislamiento porque “administra” el lugar. El cuidador dijo a los uniformados que alquiló el predio para una fiesta de cumpleaños, por 15 mil pesos. Aseguró desconocer a quien alquiló el predio y a quienes organizaron el evento.

Sin embargo, fuentes de MisionesCuatro revelaron que uno de los organizadores sería el hijo de un conocido abogado y sobrino de una ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones.

Unos 180 mil pesos de recaudación, sólo por las entradas

De los dichos del cuidador, se desprende el organizador de esta fiesta clandestina, habría cobrado cerca de 300 pesos por persona. Tanto el organizador como sus ayudantes, huyeron del lugar al llegar las autoridades municipales y la policía. La suma con la que se alzaron estos, sólo en concepto de la entrada al evento ilegal, es considerable.

Es que, de acuerdo con información que se filtró sobre la causa que lleva adelante el fiscal federal Peruchi, en esta fiesta clandestina, se labraron 34 actas de infracción al DNU presidencial. Se retiraron del lugar cerca de 571 personas. Y había unos 120 vehículos. Además, incautaron gran cantidad de bebidas alcohólicas. Si los asistentes llegaron a las 600 personas, un escenario probable, la recaudación sólo por la entrada, ascendió a los 180 mil pesos.

El fiscal dispuso que se le impute al empresario Rodríguez por la infracción al DNU. En tanto prosiguen las investigaciones para dar con el o los organizadores del mega-evento clandestino.