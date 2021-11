Negri: “El mayor daño que se hizo en la mala administración de la pandemia, fue a la educación”

POSADAS. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja del Congreso de la Nación, el diputado nacional Mario Negri (UCR), visitó Misiones para acompañar a los candidatos del frente opositor, Martín Arjol (UCR), Florencia Klipauka (Activar) y Cristian Klingbeil (UCR), momento en que aprovechó para brindar una entrevista a MisionesCuatro junto al primer candidato mencionado, en la que apuntó a los enormes problemas que enfrenta el país, en los próximos dos años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Hay fastidio y fatiga social. Este es el peor gobierno, con la peor gestión. Y el único plan que tiene es el no plan”, disparó Negri, en diálogo con este medio, añadiendo que el revés electoral del oficialismo en las PASO no se debió sólo a la debacle económica del país. También se debió al “año y medio de cuarentena y dos o tres bofetadas morales que atravesaron eso, como los vacunatorios VIP, (el caso del) Olivos-Gate y lo que se hizo con las piedras (la vandalización del Monumento a las víctimas de Covid, el pasado 17 de Octubre)

“Acá hay una sociedad que ha cambiado. En vez de pensar en que hay que ir a una política de desarrollo y crecimiento, pretenden subsidios eternos”, advirtió Negri, al tiempo que cuestionó el incumplimiento de las promesas del presidente Alberto Fernández. “En 2019 prometió un rosario en campañas con las compensaciones por coparticipación porque es la más atrasada de las provincias del NEA. Y tampoco lo hizo. Estamos en una discusión entre Democracia y Verdad. No le podes mentir más a la gente, hay fatiga social”, insistió Negri, que recordó que el gobierno “prometió una Zona Aduanera Especial, y después (lo vetó) el mismo presidente”.

“No sé si lo podían hacer, pero para qué mentir. Por qué no venís y hablás. Es difícil que entre toda la provincia a ser una Zona Franca, pero el gobierno no puede viajar expresamente a mentirte”, fustigó Negri.

Ante la consulta de este medio, Negri consideró que “el populismo no es de izquierda o derecha, sino una concepción del poder. Al populismo hay que vencerlo con las ideas, tiene que haber un cambio cultural. El populismo es como una adicción. Reparte pero no crece. Cuando se agotan los recursos emiten (moneda) Y vamos a un proceso de descontrol absoluto, no se organiza la economía y crece la desconfianza”, reflexionó.

Para Negri, se está ante un momento histórico, si el oficialismo pierde el quorum propio en el Senado. “El kirchnerismo va a tener que aprender vivir de otra manera, a dialogar con la oposición y discutir cada proyecto. Con la mayoría absoluta, han nombrado a 1000 jueces. (Han) bloqueado nombramientos, lo que aprobabas en Diputados, te lo frenaban en el Senado”, señaló el diputado nacional.

Contrario al discurso del “provincialismo” de algunos partidos provinciales aliados al gobierno, Negri remarcó que el país “está en un punto de inflexión. Si no se salva el país, tampoco las provincias. Si no se apunta a una política de crecimiento, desarrollo, exportación, reducción de impuestos, estímulo a las PyMes y las economías regionales, ¿de qué va a servir administrar mejor el gasto en las provincias?”, planteó Negri y añadió: “Con 3 o 4 diputados, esto no lo arreglás, tenés que tener una base de acuerdos, una mayoría que lo haga sostenible”

Dejando en claro que considera que el presidente Alberto Fernández perdió toda credibilidad, Negri puso de relieve que en el gobierno “tienen que ponerse de acuerdo y tener un plan. ¿Van a establizar la economía o van a seguir emitiendo Leliqs? Dos tercios de los pesos que todos los argentinos tienen en los bancos, están financiando al Estado. Son 20 mil millones de dólares en esa deuda. Más 30 mil millones en bonos de deuda”, denunció. En esta línea, Negri dijo que pretenden otra conformación en el Congreso, “para decirles (al gobierno) que por ahí no va” y que “no prometan el pasado como futuro porque nos va a ir peor”.

En su análisis de la derrota electoral del oficialismo, Negri opinó que “el gobierno convirtió la cuarentena en un programa de gobierno. Pero salió de la lucha de la pandemia y empezó con otro orden de prioridades: la reforma judicial para resolver la impunidad de Cristina (Kirchner, por las causas por corrupción en su contra); la expropiación de Vicentín; (las críticas a) la propiedad privada; y Argentina pasó a una silla eléctrica”.

Hubo “persianas bajas en todas las Pymes, con el dueño encerrado en su casa y 18 impuestos nuevos en 19 meses. Es una locura quien puede vivir así. Mientras vivías eso, viste que el poder vive de otra manera”, señaló Negri en obvia referencia a la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en Olivos, en plena cuarentena dura, allá por Julio del 2020.

Crítico hacia el kirchnerismo, Negri continuó machacando contra el programa político que defiende el gobierno. “Creyeron que la gente los votó (en 2019) porque añoraban el 2011. Pero eso no vuelve más. No hay más sja a 600 dólares, no se vive de exportar recursos naturales. Hoy en el mundo, las prioridades están en el desarrollo de tecnología, la cuarta revolución industrial y la economía del conocimiento. Y nosotros nos peleamos con la educación”, cuestionó.

“Suspendieron las pruebas aprender, desorganizaron las familias. En Córdoba, a 100 km al sur (de la capital) no tenés conectividad. El daño mayor que se hizo en la mala administración de la pandemia, fue con la educación. La reconstrucción de Argentina es con la educación”, sentenció.

Lo que dijo el candidato a diputado por Misiones de JxC

Por su parte, Arjol señaló que Negri visitará Oberá y luego participará en una reunión en el Comité Provincia de la UCR. “Va a ser un Congreso difícil. Queremos una discusión profunda y real para las transformaciones que Argentina necesita. Venimos poniendo parches. Hoy no hay rumbo en lo economico social y sanitario”, disparó.

Asimismo, destacó la unidad del espacio de JxC – Misiones, que quedó de manifiesto con las recorridas de campaña, en las que participaron los principales dirigentes y ex candidatos de la coalición. “En nuestra provincia teníamos 5 lista y hoy estamos más juntos que nunca. Los problemas que tiene el país están por encima de los de cada uno de los dirigentes”, insistió y subrayó la importancia de “discutir la agenda de la gente y no la agenda de Cristina Kirchner”.

La unidad del espacio y el compromiso de no aumentar impuestos

Según Arjol, a la fecha “dimos cuatro vueltas a la provincia” junto a los dirigentes Walter Kunz y Martín Goerling (PRO), Gustavo González (UCR) y Pedro Puerta (Activar). Estoy orgulloso de los dirigentes que nos acompañaron. Estamos juntos por más que algunos medios quieran plantear lo contrario. Lo importante de nuestro espacio es que construimos apartir de las diferencias. No como algunos que creen que hay una verdad absoluta”, dijo el candidato a diputado nacional.

Y planteó que la candidata Florencia Klipauka (Activar) representa el interés por la problemática de los jóvenes misioneros, siendo que en Misiones, los menores de 40 años, representan el 70% de la población.

Entre las preocupaciones de los jóvenes, arjol mencionó el “acceso a primer vivienda y primer empleo. Queremos una agenda que tenga que ver con cambios estructurales y no una agenda del gobierno”, subrayó Arjol, quien se comprometió públicamente a “no votar una sola ley” que aumente o sume más impuestos a los existentes.