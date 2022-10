Negri: “Un país que no tiene moneda, no tiene identidad, Brasil tiene 300 mil millones de dólares de reservas”

POSADAS. El diputado nacional Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, visitó Misiones y participa este jueves, desde las 20, del acto de asunción de las nuevas autoridades del centenario partido. Entrevistado por el programa “Mejor de Tarde”, el legislador cordobés habló del escenario político y económico actual, del federalismo, de las internas en Juntos por el Cambio y del rumbo del país, de cara a las trascendentales elecciones del 2023.

El histórico dirigente radical, con años en el Congreso, admitió que hay “fatiga social y cierta indignación” de la gente, y “hay razones de sobra, para la indignación y el enojo: tenes 17 millones de pobres, más del 50% de (los asalariados) que trabaja en la informalidad, suna inflación del 100% donde perdés la noción del valor del dinero”, planteó Negri, desde los estudios del Canal 8 – MisionesCuatro.

“La inflación piso es del 60%: qué crédito va a haber con una tasa de interés que la tienen que hacer volar por las nubes. El gobierno no tiene un peso de reservas. Estuvimos al borde del abismo”, fustigó Negri, quien disparó dardos hacia los dirigentes y diputados de la Renovación K, por su apoyo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“No sé cómo hacen en Misiones, para convivir como aliados de un gobierno que al federalismo lo tiró por la ventana”

Con la actual administración, “se terminó el federalismo. No sé cómo hacen en Misiones, para convivir como aliados de un gobierno que al federalismo lo hizo hilachas y lo tiró por la ventana”, sentención Negri sobre las estrechas relaciones del gobierno renovador y el kirchnerismo en el Congreso de la Nación.

“En ese contexto, ¿cómo va a estar la gente? Entonces la política tiene que tener humildad, escuchar, contacto con la realidad”, ponderó Negri. Y añadió en tono crítico hacia el Frente de Todos: “La obsesión del gobierno es el juicio de Cristina Kirchner (por la causa Vialidad), la ampliación de la Corte Suprema y la anulación o no de las PASO, pero la gente no tiene para comer”.

De acuerdo con Negri, el actual gobierno de CFK y Alberto, en sus primeros 1000 días de gestión, se endeudó por a razón de “100 millones de dólares por día” y mencionó el “subsidio de energía más el subsidio al transporte. Esos subsidios suman 42 mil millones de dólares”, denunció.

“JxC tiene un enorme desafío y tiene que portarse bien, no podemos ser un espejo del despiole del gobierno”

En cuanto al rol de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora del país, Negri llamó a bajar los decibeles de las internas, en el contexto del fuerte cruce propiciado por el neurólogo y diputado nacional Facundo Manes, al criticar al ex presidente Mauricio Macri. “JxC tiene un enorme desafío y tiene que portarse bien. No podemos ser un espejo del despiole del gobierno, tenemos que ser la contracara. Tenemos que discutir ideas y administrar nuestras diferencias. Y tenemos que hacer un programa (económico), liberar las fuerzas productivas y que vayamos por la agroindustria, la educación y la energía”, enfatizó.

Cerca del final de la entrevista, Negri elogió la política económica de Brasil, por contraste con lo que sucede en Argentina. “Un país que no tiene moneda, no tiene identidad. Brasil tiene 300 mil millones de dólares de reservas, porque toda la deuda que toma el Estado, la toma en reales. Porque su moneda vale. Acá tenemos 8 tipos de dólar. Ahora va a salir el dólar Malbec o el dólar yerba. No hay ningún futuro posible”, sentenció.

En esta línea, el diputado dijo que las inversiones extranjeras, “van a venir si pueden hacer negocios, si pueden invertir y si tienen seguridad jurídica. Un país donde no hay ley, donde el gobierno no respeta la ley, un país al margen de la ley, no es seguro”, remató Negri, y advirtió que “tener política social no significa tener 20 millones de subsidios, porque eso va cambiando la cultura”.