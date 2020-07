“Nisman es la víctima 86 del atentado a la AMIA”, denuncian

POSADAS. “Nuestro reclamo de justicia sigue siendo real, como hace 26 años”, expresó el vicepresidente de la Comunidad Israelita en Misiones, Alberto Lindheimer, quien se refirió a la concreción de un homenaje virtual a las 85 víctimas del peor atentado terrorista en la historia del país, ocurrido el 18 de julio de 1994. El homenaje será el 17 de Julio.

El referente de la comunidad israelita pidió que la Justicia pueda finalmente esclarecer los hechos para que “los 85 argentinos que perdieron la vida en el atentado, puedan descansar en paz”.

“Cuando algo no funciona en nuestro país, es porque la política está en el medio. Como argentino me da vergüenza no poder saber quiénes son los que perpetraron ese atentado”, reveló Lindheimer, quien recordó que hubo muchas personas jóvenes fallecidas en la Asociación Mutual Israelita Argentina.

“La AMIA tiene una de las bolsas de trabajo más antiguas y más amplias del país. Como el atentado fue a las 9, había muchos jóvenes buscando trabajo (que perecieron). También murieron personas que estaban en la calle (en sus quehaceres diarios)”, puntualizó Lindheimer.

Habrá un homenaje a Nisman

Consultado por MisionesCuatro, sobre si habrá un homenaje al fallecido fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman, el vicepresidente no dudó en señalar: “Nisman es la víctima 86 del atentado. El pedido de justicia (por su muerte) sigue latente. Pasó a ser un asesinato político relacionado a este evento”, insistió Lindheimer sobre el fiscal que apareció muerto con un tiro en la cabeza en Enero del 2015, a una semana de acusar a la ex presidenta Cristina Kirchner, de encubrir a terroristas iraníes vinculados al atentado.

En cuanto al homenaje, que, por la pandemia del nuevo coronavirus, no será con un acto público, Lindheimer precisó: “va a ser a la mañana, por todos los medios. la idea es otorgarle la mayor difusión posible para que la gente (puede participar). Saldrá en el canal de la AMIA, por youtube”, precisó.