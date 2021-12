Para Alfredo Schiavoni, en el Presupuesto 2022 hay “malas noticias” para Misiones

La Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, convocó al plenario del cuerpo a una sesión especial para el jueves a las 12, con el objetivo de debatir el proyecto de Presupuesto 2022.

Sobre el tema-que espera conseguir dictamen-Misiones Cuatro dialogó con el diputado Nacional Alfredo Schiavoni, quien al respecto declaró: “son malas noticias para los argentinos en general y para los misioneros en particular. Después de tres meses que había ingresado el proyecto del presupuesto pretenden que se apruebe mañana. Tres meses estuvo durmiendo y no se discutió nada”, expresó el legislador de Juntos por el Cambio.

En ese sentido agregó: “este presupuesto ya lo habíamos anticipado después de haberlo leído y de haber mirado los indicadores macroeconómicos, los supuestos macroeconómicos en los que está basado. Obviamente es un dibujo, no hay un índice de inflación que lo corrigiera, antes era del 28%, ahora le pusieron del 32, considera un dólar para finales del 2022 de 130 pesos. Contiene una serie de parámetros que claramente no se van a verificar en la realidad porque hoy ya no se verifica”.

Asimismo, Schiavoni dijo que la intención del gobierno es no aprobarlo y prorrogarlo. “Lo que esconde ese presupuesto dibujado, es la intención de que mañana en el recinto no se apruebe. La verdadera intencionalidad del gobierno es que no se apruebe y se prorrogue por un decreto el presupuesto 2021”, expresó.

“El beneficio de ellos es que, al prorrogarse el decreto 2021, con la inflación que hay, van a disponer en el 2022 de un 50 por ciento más, por la recaudación, producto de la inflación, que lo asignan a los gastos que ellos quieren”, añadió.

“Si se aprueba el presupuesto con el ajuste de inflación, aunque sea bajo, es un artilugio que el kirchnerismo ya usó en las dos gestiones de Cristina, particularmente en la segunda, recaudaba más porque la gente pagaba más impuestos en lo que realmente valen más las cosas. Siempre se produce esta diferencia, que después la utilizan como quieren”, manifestó Schiavoni.

En ese sentido, señaló: “tampoco nos parece serio que estemos aprobando un presupuesto que no tiene reflejado en sí mismo el eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Parece que la idea del oficialismo no es modificar ninguna coma”.

Por último, Schiavoni se refirió a los flamantes diputados Martín Arjol y Florencia Klipauka y dijo que el trabajo con ellos viene “perfecto”. “Me parece que vamos a conformar un buen equipo”, expresó.