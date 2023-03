POSADAS. Según la particular visión del vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, que se hayan inscripto 1.180 sublemas para competir en las elecciones provinciales y municipales del 7 de mayo, es algo positivo, porque implicarían una mayor oferta electoral y una mayor participación de ciudadanos, sin historial en política partidaria.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro este miércoles, Arce aclaró que estos 1.180 sublemas inscriptos, no son el número definitivo, que efectivamente competirán en los comicios de mayo. “Todavía tienen que ser aceptados por el Tribunal Electoral Misionero”, remarcó.

De acuerdo con Arce, esta cantidad masiva de sublemas significaría que “mucha gente participa en política, no sólo los políticos. Sino gente que no tiene que ver con la política (partidaria), que no tiene historial en política, se ha inscripto en todos los sublemas”, puntualizó el vicegobernador.

Hablando con referente del partido de la Renovación, Arce celebró esta cantidad de sublemas inscriptos al señalar que es positivo “para nosotros (el oficialismo) como una oferta electoral, que la gente pueda elegir, no gente conocida políticamente, sino a aquellos que no tienen historial en política”, sostuvo.

“Es una gran oferta electoral, veremos en la etapa en que interviene el TEM, cuántos quedan”, insistió Arce.

Los problemas de una masiva cantidad de boletas en el cuarto oscuro

Cabe remarcar que, según expertos en legislación electoral, la multiplicación de sublemas conlleva una mayor erogación para el Estado, por la creciente cantidad de boletas electorales que deben ser impresas. En especial, en una provincia donde no está en vigencia un sistema de Boleta Única de Papel, que es difícilmente compatible con una Ley de Lemas que habilita la presentación de una cantidad infinita de sublemas.

Por otra parte, los analistas consultados señalaron que una gran cantidad de sublemas complican el proceso de selección de voto del elector. Es que para el votante es más simple encontrar la boleta de su preferencia cuando debe buscarla entre 10 boletas electorales distintas, que cuando debe hacerlo entre 100, 200 o 500 votos diferentes.