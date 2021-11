Para Closs, el gobierno renovador “está consolidado y esta elección no significa nada”

BUENOS AIRES. El senador kirchnerista y ex gobernador Maurice Closs hizo su análisis de la derrota electoral del Frente Renovador de la Concordia Social el pasado domingo, en las elecciones legislativas, y minimizó la importancia de la victoria del Frente Juntos por el Cambio, señalando que el resultado “no significa nada” y que el espacio que gobierna Misiones desde 2003, “está consolidado” y no corre riesgos de perder el poder en las próximas elecciones generales, cuando se cumplan 20 años de gobiernos renovadores.

En diálogo con Ámbito Financiero, Closs hizo su análisis sobre las elecciones de este domingo, en las que Juntos por el Cambio consiguió dos bancas a diputados nacionales de las tres en disputa y la Renovación perdió una de las dos que ponía en juego.

“Misiones votó en el mismo clima nacional que marcó la Pampa Húmeda que se extendió a la Mesopotamia en favor del Frente JxC por grandes diferencias con el gobierno nacional. Y el Frente Renovador misionero no logró terciar en esa disputa tan fuerte entre quienes están a favor o en contra del gobierno nacional”, comentó el ex gobernador. “Eso dio un resultado mejor al de las PASO, donde muchos municipios se dieron vuelta. Pero que al igual que la mayoría de las provincias, el voto urbano estuvo marcado en favor de la oposición. Más allá del resultado el gobierno provincial está consolidado”, enfatizó el senador kirchnerista, restando importancia al resultado negativo para el oficialismo provincial.

La situación en Wanda y en las elecciones municipales

Repreguntado sobre la victoria en el municipio de Wanda, donde el renovador Andrés Cúper se impuso en los comicios para definir al intendente que culminará el mandato del fallecido Felipe Jeleñ, el senador evitó mencionar que esa competencia, se dio bajo el formato de la Ley de Lemas. “Cuando la Renovación juega las intendencias, la gobernación, bancas provinciales y municipales o cuando el PJ juega lo mismo en la provincia de Buenos Aires, la elección es totalmente distinta”, consideró.

“Una elección de medio término es totalmente legislativa, donde no está en juego el poder del gobernador y de los intendentes-Lo que hace que no marque una tendencia”, sostuvo Closs diferenciando las elecciones legislativas de las ejecutivas, y sin mencionar que los comicios municipales, en Misiones se definen con el sistema de “voto indirecto”, donde el voto por un candidato, puede terminar favoreciendo a otro candidato distinto del elegido por el votante.

Para el senador, ninguna fuerza le disputa el poder a la Renovación

En cuanto a si en Misiones, los políticos están pensando en las elecciones generales del 2023, Closs admitió que todos los dirigentes de todo el país están pensando en los próximos comicios. Pero en la provincia, según su visión, “el espacio de gobierno está consolidado. Y hasta que no haya una fuerza política que le dispute el poder, no hay riesgo, porque esta elección de medio término no significa nada”, bramó Closs, restando valor al voto de los más de 257 mil misioneros que optaron por Juntos por el Cambio.

De hecho, los números indican que, este domingo, en las elecciones de medio término, el Frente Renovador de la Concordia obtuvo 230.589 votos (contra los 257.059 de JxC). Pero se contabilizaron 653.318 votos en total, con lo que la Renovación cosechó el 35% de los votos válidos. Y al comparar el caudal electoral renovador, con el padrón de unos 946 mil electores, el porcentaje cae al 24%.

Es decir, el 76% de los votantes empadronados en Misiones, no fue a votar, impugnó su voto, votó en blanco o eligió a otras fuerzas políticas, distintas de la Renovación. O lo que es lo mismo, 7 de cada 10 votantes misioneros, no eligieron a los candidatos del “misionerismo”.