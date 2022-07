Para la oposición, “la reestructuración del Gabinete no es suficiente” y “Massa encarna lo peor de la política”

BUENOS AIRES. Desde la Presidencia de la Nación confirmaron la designación del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al frente de un Ministerio de Economía que absorberá otras áreas del gabinete: Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

Ante esta coyuntura y con una profunda crisis económica, desde la oposición cuestionaron la designación de Massa y los cambios en el Gabinete. “La indignidad de Scioli y Batakis es casi tan grande como la de @Alferdez. Mientras sepultan la esperanza de los argentinos minuto a minuto, convirtieron el Poder Ejecutivo en el club de los desesperados por un cargo”, disparó el titular del interbloque JxC en el Senado, Alfredo Cornejo (UCR – Mendoza).

Por su parte, Mario Negri no se quedó a la zaga de su copartidario. “El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner implosionó. Los gobernadores del PJ finalmente reaccionaron porque temen perder las provincias. La reestructuración del gabinete no es suficiente. Hace falta un plan que este gobierno hasta acá no tuvo”, cuestionó el titular del bloque UCR en Diputados.

Mario Negri, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo en una conferencia de prensa de Juntos por el Cambio (Foto: NA – Juan Vargas).

“Es muy difícil hablar con quien no toma la responsabilidad de hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Con quién vamos a hablar si se reparten así el poder? Cada día que pasa pierde el país y pierden los argentinos”, denunció esta noche, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en obvia referencia a los cambios del Gabinete, aunque sin aludir directamente a Massa.

"Es muy difícil hablar con quien no toma la responsabilidad de hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Con quién vamos a hablar si se reparten así el poder? Cada día que pasa pierde el país y pierden los argentinos."

“¿Ordenará la economía y cumplirá su promesa de barrer a los ñoquis de La Cámpora?”

Por su parte, el fueguino Pablo Daniel Blanco manifestó: “Por fin lo logró”. Y, acto seguido, se preguntó: “¿Ordenará la economía y cumplirá su promesa de barrer a los ñoquis de La Cámpora?”. “Le deseo suerte”, remató su tuit, según publicó Parlamentario.

A su tiempo, el diputado nacional y economista Javier Milei (La Libertad Avanza) expresó: “Estamos frente a un momento clave. La macro con indicadores sociales como los de la crisis de 2001, doble de desequilibrio monetario que la previa del Rodrigazo y activos financieros en dinámica de 1988 antesala de la hiperinflación. La casta cree que se arregla con más política”, cuestionó.

“¿Cambiar primero a Guzmán por Batakis y ahora a Batakis por Massa para hacer qué? Si no sabemos para qué estamos cambiando al Ministro de Economía, vamos a seguir con los mismos problemas. En Argentina tenemos que cambiar todo porque termina todo mal, porque hacemos todo mal”, sentenció, por su parte, el diputado nacional y también economista, José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, a través de un video publicado en Twitter.

Massa “es parte del mismo Gobierno que ha perdido la noción de dónde está parado”

Este jueves, el ex presidente Mauricio Macri también opinó del desembarco de Massa en el Gabinete, antes de que se confirme su designación en un súper ministerio de Economía. “Es parte del mismo Gobierno que ha perdido la noción de dónde está parado”, sentenció el fundador del Pro.

Por su parte, la santafesina Ximena García (UCR) sostuvo que “es una nueva tomada de pelo a los argentinos/as que sea @SergioMassa quien venga a resolver los problemas de nuestro país, poniéndolo al frente de un superministerio que controla los sectores más importantes del gobierno”.

“Massa encarna lo peor de la política, no nos engaña con su actitud. No es moderado y no es nuevo. Participó de los gobiernos K, a los que abandonó cuando no le redituaba, los denunció por corruptos para luego, sin ponerse colorado, volver a unírseles”, apuntó García y cerró: “Es muy difícil que nuestra economía salga a flote cuando cambiamos de ministro cada 3 semanas y se comunican por Twitter”.

“Alberto Fernández y CFK ponen a Massa como super-ministro del ajuste”

También desde la izquierda parlamentarista cuestionaron la llegada de Massa al Gabinete. Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño disparó: “Alberto Fernández y CFK ponen a Massa como super-ministro del ajuste. Festejan las grandes patronales, la embajada norteamericana y el FMI”.

Y, Romina Del Plá (PO-FIT) sostuvo: “La designación de Massa tuvo dos escenarios. Al interior de la Casa Rosada, una serie de cónclaves secretos donde las diferentes alas del gobierno conspiraban de espaldas al pueblo para formar un gabinete capaz de profundizar el ajuste. En las calles, una masiva movilización de la Unidad Piquetera colmaba la Plaza de Mayo reclamando respuesta a los reclamos más urgentes de los barrios, trabajo genuino, el aumento del salario mínimo de emergencia para que alcance el costo de la canasta básica (105.000 pesos), la asistencia a comedores populares”, sentenció.