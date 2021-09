“Marcha de la Esperanza”: Pedro Puerta cerró su campaña con una caravana

POSADAS. Con una caravana en la capital de Misiones, Pedro Puerta cerró su campaña rumbo a las P.A.S.O. del domingo. La caravana se denominó la “marcha de la esperanza” en una campaña que se caracterizó por mostrar alegría y cercanía a la gente.

“Recorrer Misiones en bici me permitió estar cerca de cada uno de ustedes, para saludar a cada vecino, respirar el aire puro de la selva o incluso bajarme rápido para cuando me han invitado a uno que otro almuerzo” , afirmó el precandidato. En un símbolo que se volvió característico, se lo pudo observar a Puerta recorrer diferentes localidades de la provincia subido a una bicicleta.

Sobre sus propuestas Pedro recuerda, “Hoy veo una provincia que necesita urgente una mejor educación con más conectividad, con oportunidades para ir a buscar al millón y medio de chicos que dejaron la escuela por la pandemia” y acota “Necesitamos sentar las bases de una economía que nos sirva. Que nos de más soluciones que problemas. Bajar impuestos, pero sobre todo tener mayor transparencia”.

Pensando en la elección del domingo, que lo enfrenta a otros 4 precandidatos dentro del Frente Juntos por el Cambio, Pedro concluyó “Me preparé y me formé para devolverle a los ciudadanos de mi provincia todo lo que me dieron. Quiero ir al Congreso para buscar los consensos que nos hagan crecer. Para lograr cosas para Misiones, para volver a poner a nuestra provincia en el centro de la escena.” Y termina “Este 12, busquen la bandera de nuestra Provincia. Voten pensando no por un partido o un político, sino en sus familias, sus amigos, sus vecinos, voten pensando en el futuro de las personas que aman. Voten pensando en Misiones.”.