Pedro Puerta destacó la unidad de Juntos por el Cambio en Misiones

Este martes se llevó a cabo la inauguración del Espacio “Horacio 2023” de Rodríguez Larreta en la ciudad de Posadas, donde estuvieron presentes dirigentes de Juntos por el Cambio, tanto de Misiones, como de Buenos Aires.

El móvil de MisionesCuatro se hizo presente en el lugar y, una vez finalizada la conferencia de prensa, habló con el diputado electo por Misiones, Pedro Puerta.

“Esto demuestra lo que muchos veían o pensaban algo imposible que es la unidad de un espacio político tan heterogéneo, acá está bien claro”, declaró el dirigente de Activar con referencia a este nuevo espacio en Posadas.

“Invitamos a aquellos actores que aún no tienen definido su sector político, su participación, que no se dejen engañar, porque hay sectores que venden mucho, pero en su resultado no llegan al 1%. Invitarlos a que se sumen, que acompañen, está Activar con las puertas abiertas, el PRO, la UCR, Juntos por el Cambio para que se acerquen y construyamos una Misiones mejor y una Argentina mejor”, añadió Pedro Puerta.

Con respecto a Juntos por el Cambio señaló: “es un espacio de vanguardia que tiene proyección a futuro, que mira hacia adelante, que quiere construir una Misiones mejor, que busca el diálogo. Hemos construido Juntos por el Cambio en Misiones en el año 2019 y hemos dado ese espacio de construcción heterogénea cuando todavía la discusión nacional no estaba”.

“Juntos por el cambio nace en Misiones, porque tenemos una visión frentista, de vanguardia, de mirada hacia adelante, de acompañar a los sectores y esto estamos haciendo. Es lo que también ha demostrado la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio con nosotros. En Misiones estuvieron todos y cada uno de los precandidatos a presidente ¿Cómo no vamos a estar cuando ellos también empiezan a mostrar sus cartas?”, expresó.