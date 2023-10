A seis días de las elecciones nacionales, Pedro Puerta, brindó una entrevista al programa Primera Mañana, que se emite por MisionesCuatro, donde habló en primer lugar de lo que dejó del debate presidencial: “hemos avanzado muchísimo en materia de debate, la Cámara Nacional Electoral ha hecho un esfuerzo enorme en que el debate se lleve adelante, recordamos el 2015, donde se hizo la primera instancia y no estaba legislado”.

“Se hizo porque hubo un impulso de la sociedad que reclamábamos que de acá haya debate y, hoy, por suerte, lo tenemos a través de una ley. A futuro será darle más competitividad quizás al debate nacional, pero sobre todas las cosas obligar al debate provincial”, declaró el diputado electo de Activar.

Asimismo, destacó la necesidad de que, en la provincia, haya un debate de candidatos: “me parece que la que está faltando es la instancia provincial, inclusive se buscó este año y no se hizo”.

“Hay en los municipios instancia de debate sin legislarlo, por ejemplo, en Apóstoles, nosotros tenemos siempre la instancia de debate en elecciones municipales y pasa también en otros municipios, porque es un impulso de los colegios. Los alumnos son los que motivan a que haya debate”, comentó Pedro Puerta.

“Lo podemos comparar con otras instancias de debate en otros lugares, la falta de diálogo que hay en la política argentina. Está tan agrietado el tema que todos los diálogos tienen que ser con un nivel de violencia muy alto, cuando en realidad vos cuando discutís o debatís con alguien y formás contrapuntos, esto no es a matar o morir”, agregó.

Consultado si esta crisis económica va a tener impacto en las urnas, respondió: “creo que el electorado tiene bien definido el voto, hay algo que lo vengo viendo, no soy candidato, trato de verlo más objetivamente el panorama, ir recorriendo y conversando con los vecinos. No he parado en ningún momento, hay que estar en contacto todo el tiempo, recorrer”.

“En pandemia, cuando muchos se escondían, nosotros salíamos a conversar, fue el momento donde más construimos el espacio, lo que es hoy el partido de Activar, y estar siempre en contacto”, añadió Pedro Puerta.

Respecto a las elecciones primarias, señaló: “en las PASO nosotros vimos que el 60% de la población votó un cambio, votó en dos visiones, una visión que es un cambio más moderado, o por ahí no sé si más moderado, pero un cambio con una estructura política detrás, que es lo que es Juntos por el Cambio y, otro, que es un cambio del espacio de la Libertad Avanza”.

“Ambos son cambios y cuando uno recorre la provincia, encuentra que la razón principal de ese voto está relacionada que la plata no alcanza”, expresó Pedro Puerta.

“Con la inflación, que ahora la miden todas las semanas, o todos los meses, el poder adquisitivo de los argentinos se ve afectado y no es menor que veamos los reclamos que empiezan a aparecer en materia salarial. Cualquier modificación que hagas, si no resolvés la inflación, va a significar un problema hacia adelante. No puedes fijar precios o valores salariales hoy en una economía, una hiperinflación como la que tenemos a una semana en las elecciones”, afirmó.

“Hay una crisis social en potencia que el Gobierno no tiene absolutamente ningún plan desarrollado para resolver eso. ¿Cómo nosotros vamos a resolver los meses posteriores al 22 de octubre? ¿Cómo vamos a nosotros transitar los meses que deben hasta el cambio de gobierno? viven en una realidad paralela”, cuestionó Pedro Puerta.

“Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho para para para enmendar en la Argentina y, sobre todas las cosas, lo primero que va a hay que hacer es recuperar la instancia de diálogo, porque, si el próximo gobierno es un gobierno de cambio, va a tener que dialogar con todo otro sector que no le desafíen”, manifestó el diputado electo.

“Cualquiera de las dos opciones de cambio que están hoy en el tablero que gane el 10 de diciembre va a tener que salir a negociar en un esquema, negociar en buen sentido, dialogar, a tratar de buscar eso y sin perder de vista que Argentina tiene que volver a formar parte del contexto internacional”, expresó.

En relación al panorama electoral de cara al 22 de octubre, señaló: “la urna es sagrada, lo que el votante puso en el sobre es sagrado y esa expresión, el político lo tiene que respetar. Creo que Argentina está entrando en una etapa de madurez electoral muy interesante. Si le agregamos boleta única, algunos controles electorales, vamos a tener sin lugar a dudas una mejor calidad de vida democrática, como pasa en otros países del mundo. Me parece que ese tiene que ser el desafío hacia adelante y no ponerse en contra de la gente”.

Por otra parte, detalló sobre los desafíos de cara al 10 de diciembre y como se preparan desde Activar Misiones: “nos toca no solo asumir la banca el 10 de diciembre, la Intendencia de Concepción de la Sierra, también hay más de 20 concejales en la provincia que asumen, vamos a tener también a nuestro concejal más guricito, Jeremías Giménez”.

“Me encuentran con muchas energías, con un bloque que vamos a trabajar muy fuerte con Germán (Kiczka), tratando de sumar también más voces a que nos acompañen, comprendiendo que somos un espacio alternativo al oficialismo, pero conscientes de que tenemos que tener diálogo. Me encanta dialogar con el que piensa distinto a mí. Todo lo que pueda servir para que mi provincia, para que la provincia esté mejor, ahí me van a encontrar”, expresó Pedro Puerta.