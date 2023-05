Pedro Puerta: “es un año donde se va a definir no solo la composición de la legislatura, también el próximo gobierno nacional”

En la Cámara de Representantes de la Provincia se dio inicio al escrutinio definitivo de las elecciones del 7 de mayo. El móvil de MisionesCuatro se hizo presente en el lugar y habló con el diputado provincial electo de Juntos por el Cambio, Pedro Puerta, quien al respecto declaró: “creo que el desafío principal para Juntos por el Cambio es mostrar el criterio de unidad y de construcción de cara a lo que va a ser el año electoral, es un año donde se va a definir no solo la composición de la Legislatura, que se hizo el domingo pasado, sino también el próximo gobierno nacional y ambas cámaras a nivel nacional”, expresó.

Asimismo, agregó: “nosotros logramos enfocarlo en un trabajo en conjunto, vamos a tener un mejor andar legislativo. En Misiones hay que resolver cuestiones, lo hemos visto y padecido el domingo con el sistema electoral que tenemos. Creo que hay muchas cosas para resolver hacia adelante, en distintos sectores, en distintas áreas y ese va a ser un poco nuestro trabajo, mostrarnos como un espacio fortalecido, crecemos en números. Y eso tiene también que crecer en la calidad de representación legislativa que nos pide nuestro electorado”, afirmó Pedro Puerta.

“Estamos empezando lo que es la jornada de escrutinio definitivo, es algo que me apasiona, lo lindo de esto es poder mejorar la calidad institucional que tenemos en nuestra provincia y ser nosotros los jóvenes, las generaciones nuevas, los protagonistas, lo he dicho siempre y hoy me toca poner carne propia”, exclamó,

Respecto a si Juntos por el Cambio puede obtener una sexta banca una vez finalizado el conteo señaló: “siempre hay correcciones en los escrutinios, creo que lo que hay que tener en claro y lo que falló, digamos, en materia de sistema electoral es el cómputo provisorio. Entonces, este escrutinio es importante porque, Junto con el Cambio, cuenta con fiscales en toda la provincia y del cómputo final, creo yo tendremos un número más cercano por ahí al que nos daba a nosotros el día domingo. Ahí puede estar en discusión la sexta banca, independientemente de la cantidad, creo que lo interesante es la calidad de legislatura que se arma”.

“Es un crecimiento casi un 50% en legisladores con respecto al 2019 y nosotros trabajaremos para tratar de tener un criterio unificado de toda la oposición. Después veremos cómo se diagramará eso, hay muchos meses por delante, pero en principio tratar de buscar diálogo y punto de acuerdo con toda la oposición para poder tener una legislatura un poco más balanceada”, precisó el diputado electo.

“Creo que hay un mensaje interesante que está relacionado al tema de los dos tercios, se verá después en el poroteo final, pero después sí hay municipios donde con las actas finales se tendrá bien en claro qué concejal ingresó, qué concejal no ingresó, hay municipios donde hay diferencia de uno, dos votos, tres, diez y eso suele acercarse un poco más en los escrutinios del objetivo. Es el sistema que nos toca”, manifestó.

“Crecimiento enorme” de Activar en estas elecciones

Consultado si está conforme con el rol de Activar en estas elecciones señaló: “hablaba con la gente del equipo nuestro de cómputos y delegados y, haciendo un análisis comparativo, es la primera vez que Activar participa en una elección provincial como partido político y la verdad es que el resultado es muy bueno. Crecimos en votos en todos los lugares donde habíamos participado en acuerdos, en la elección provincial anterior nos fuimos con la personería jurídica de Activar, por así decirlo, porque no la teníamos todavía, sino que participábamos como sublemas sueltos y la verdad es que hay un crecimiento enorme y hay un inicio muy bueno en muchas localidades”.

“El resultado de Concepción de la Sierra no es menor, es muy interesante para nosotros y el crecimiento de nuestro espacio en la zona sur es importantísimo, creo que eso ha quedado bien marcado”, declaró Pedro Puerta.

Asimismo, dijo que hay concejales del espacio que ingresaron en localidades como Apóstoles, Fachinal, Campo Ramón, San Pedro, Iguazú. “Hay municipios también en la Ruta 12, estamos también, Concepción de la Sierra, por supuesto, Azara, hay un montón de concejales que van a ingresar ahora, muchos son jóvenes, así que eso va a estar bueno para la política”, expresó.