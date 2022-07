Pedro Puerta: “Escuchando a los vecinos, aprendemos a ser mejores dirigentes”

POSADAS. Pedro Puerta, el presidente de Activar, fue uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que estuvieron de recorrida en el barrio de Villa Cabello, uno de los de mayor cantidad de habitantes de Posadas, donde dirigentes, concejales y diputados estuvieron escuchando a los vecinos y presentando los trabajos que están realizando en materia de proyectos en distintos ámbitos legislativos.

De la actividad de este viernes, participaron los tres diputados nacionales de JxC -Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka-, diputados provinciales y concejales del principal frente opositor en Misiones. “Fue una visita muy linda que nos debíamos hace rato. Después de la campaña y de haber ganado la elección, significó rearmar los equipos de trabajo. Tenemos a Martín, Alfredo y Flor, trabajando en el Congreso. Y (estamos) con mucha actividad en la Legislatura provincial”, explicó Pedro en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro este viernes, desde la Chacra 149, en el centro neurálgico de Villa Cabello.

“Siempre teníamos en vista esto de estar en contacto con los vecinos y generar los canales de diálogo. No sólo de las autoridades partidarias, como es mi caso, sino también los legisladores y concejales. La tarde de hoy no podía ser más perfecta. Y nos vinimos a Villa Cabello a escuchar a los vecinos, que me parece que es lo más importante”, enfatizó el joven presidente de Activar.

“Hay dos o tres cosas claves que hay que resolver, la primera es la inflación”

“Hay muchísimas cosas a corregir de cara hacia adelante. Hemos conversado con emprendedores, con gente que genera trabajo, gente que trabaja y hoy sufre los embates de la inflación, con vecinos que tienen negocios y almacenes y que hoy no saben qué hacer hacia adelante, porque la compra que tenían prevista para el próximo mes, la tienen que trasladar a una compra semanal”, reveló Pedro sobre las charlas mantenidas en la recorrida de este viernes por la tarde, en el Oeste de Posadas.

Ante la consulta del Móvil, Pedro insistió en que “hay dos o tres cosas claves que hay que resolver. La primera es la inflación. Vinimos a contarles (a los vecinos), que a partir del año que viene, cuando ganemos las elecciones provinciales y las nacionales, vamos a presentar un proyecto de cuentas claras: cómo resolver la cuestión inflacionaria, cómo vamos a generar más empleo en la provincia, cómo vamos a terminar con este esquema de tantos impuestos y tanta burocracia que nos termina asfixiando”, puntualizó el presidente de Activar. “Esto surge de escuchar a la ciudadanía y comprender que así no se puede más”, completó.

“Mejor salario para los docentes y mejorar la calidad de vida de los jubilados”

A un nivel más general, por sobre el ámbito municipal, Pedro consideró que “el problema de la gente es el mismo que sufrimos nosotros. Por ejemplo, cuando tenes las escuelas cerradas durante la pandemia, te genera un déficit en la calidad educativa. Nosotros en la campaña fuimos los únicos que hablamos de educación, porque entendíamos que había que resolverla con reglas claras y con un mejor salario para los docentes. Son las cosas de las que tenemos que hablar”, dijo.

En esta línea, Pedro insistió en que es urgente “mejorar la calidad de vida de los jubilados. Teníamos una buena ley (previsional) y hoy dependemos de cómo se levanta el Presidente (Alberto Fernández) para ver qué jubilación le va a tocar a nuestros abuelitos. Todo eso hay que tratar de mejorarlo. Y es la propuesta que vamos a mostrar al electorado a partir del año que viene”, puntualizó.

Por otra parte, sobre la reacción de los vecinos de Villa Cabello a la actividad de JxC de este viernes, Pedro agradeció el aporte “a cada uno de los vecinos, en una ciudad de Posadas, que tiene muy buenas obras pero también cuestiones muy profundas que hay que ir resolviendo de una vez por todas. La ciudad está más conectada pero la conectividad tiene que ser útil para los vecinos”, enfatizó.

El diálogo y retroalimentación con los vecinos

A los vecinos “les contamos los proyectos que se están trabajando en el Concejo Deliberante y en la legislatura provincial. Hablamos con monotributistas y les contamos el proyecto que hemos presentado con el diputado (Germán) Kiczka (Activar) que tuvo acompañamiento y ojalá sea ley, donde se va a simplificar la cuestión tributaria para ese sector. Esperamos y anhelamos que a nivel municipal también haya una simplificación en materia de habilitaciones (comerciales)”, ponderó.

Según Pedro, esta recorrida en uno de los barrios más populosos de Posadas, se basa en “dialogar con los vecinos, contarles lo que nosotros hacemos, pero también que nos cuenten cómo anhelan que sea su futuro. Queremos que el futuro de cada uno de los ciudadanos sea mejor y vamos a trabajar para eso”, concluyó.