Pedro Puerta: “No puede ser que viviendo la pospandemia, no podamos generar turismo en Iguazú”

POSADAS. Turismo, empleo, elecciones y el peligro de la anti-política, fueron algunos de los tópicos abordados por el Auditor General de la Nación Miguel Pichetto y el precandidato a diputado nacional por la lista “Juntos” Pedro Puerta, en una entrevista con MisionesCuatro a escasos días del cierre de la campaña de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que definirán los candidatos del frente Juntos por el Cambio.

El ex senador por Río Negro, que vino a Misiones a respaldar la candidatura de Pedro, se mostró confiado en que el joven abogado se va a imponer “contundentemente” en las internas de JxC. Mientras que el precandidato de “Juntos” pidió el acompañamiento de los votantes, para poner a Misiones en la agenda y defender iniciativas que favorezcan a los misioneros.

En diálogo con MisionesCuatro, Pichetto y Puerta abordaron las consultas sobre el protocolo de votación, que determina que los electores no deben cerrar los sobres con sus votos, porque usar la lengua para adherir la lengüeta del sobre, podría exponerlos a contagios del coronavirus (Covid-19)

El problema de los sobres abiertos por el protocolo Covid en las elecciones

“El sobre abierto es peligroso. Lo que hay que acentuar es los controles con los fiscales. Tienen que fiscalizar hasta el ultimo minuto y que cuenten los votos, que no se levanten de la mesa. Tenemos un sistema electoral, en el que parte de la responsabilidad de la fiscalización de los comicios recae en los partidos”, confió Pichetto, quien opinó que “debería plantearse a través de los apoderados, que en las mesas de votación haya algún sistema para pegar los sobres”.

“Es inquietante que el sobre esté abierto (dentro de las urnas)”, insistió.

Por su parte, Pedro recalcó que resulta crucial para los electores, “llevar el voto”, y recordó que al poner la solapa escondida en la abertura del sobre, se imposibilita cualquier manipulación durante el conteo de los sufragios. “Hay que votar por Misiones”, dijo Pedro, sosteniendo la boleta de Juntos. “Es la oportunidad que tenemos abuelos, abuelas, trabajadores de la salud, docentes, y jóvenes de poder mejorar la provincia”, resaltó.

Asimismo, Pedro destacó: “Tenemos miles de fiscales que están capacitados, van a darlo todo y van a estar ahí para cuidar el voto. Juntos es la alternativa para Misiones”, ponderó.

El cepo a las exportaciones de carne “es como pegarse un tiro en el pie”

Ante la consulta de qué hacer para recuperar la conducción del Partido Justicialista, que está intervenido en Misiones, Pichetto planteó que “hay que trabajar en la construcción de ideas y sumar a muchos peronistas que no acompañan al kirchnerismo. Plantear las ideas de la libertad, de la apertura económica, de un capitalismo moderno, de exportaciones”, sostuvo.

“El gobierno acaba de cerrar nuevamente las exportaciones de carne vacuna. Es como pegarse un tiro en el pie. Impide que se recauden divisas por la exportación y afecta a la industria del frigorífico. Es un tema muy grave y no logra bajar el precio de la carne”, advirtió.

Reactivar el turismo en Iguazú y volver a la cultura del trabajo

Luego, Pichetto también se refirió a la grave crisis del turismo que sufre Iguazú, que depende de la reactivación del turismo internacional para recuperar los niveles de actividad de 2019 y años anteriores. “Hace 3 meses, fui a Iguazú y estaba todo cerrado y fundido. Del otro lado, en Foz estaba todo abierto y funcionando. Tal vez el virus está del lado argentino y no del brasileño”, ironizó el ex senador.

“Espero que Iguazú recupere el número de vuelos que necesita para tener turismo internacional. A Iguazú, en el gobierno de Macri y pese a los lock-outs llegaban 22 aviones diarios. Ahora está llegando uno sólo”, denunció Pichetto, apuntando a las maniobras del gobierno del Frente de Todos, para privilegiar a Aerolíneas Argentinas.

“El turismo genera mucho empleo, en gastronomía, hotelería (y otros rubros). Misiones no puede perder eso. Y no puede perder un destino que es una maravilla. Pero hay que trabajar con protocolos y hay que volver al mundo del trabajo. Misiones tiene uno de los lugares de mayor atractivo mundial y no tiene sistema aéreo”, lanzó Pichetto.

“Con esto de privilegiar a Aerolíneas, barrieron con todas las demás empresas y LAN, que llegaba a Iguazú no vuela más a Argentina. Esta visión estatista y negativa, va a estar en consideración en las elecciones. Eso afecta a los intereses de Misiones”, sentenció el Auditor General de la Nación.

El reclamo de Puerta de reglas claras, previsibilidad y “aperturas inteligentes”

En esa línea, Pedro Puerta consideró que “necesitamos reglas claras. No puede el gobierno nacional decir se abren las fronteras y va a haber un turismo inteligente, y a las 2-3 semanas, decir que no vuelve el turismo. Ese manejo de tanta incertidumbre, termina generando una situación muy compleja para los misioneros”, denunció.

“Hay que pensar en aperturas inteligentes. El sector del turismo de Iguazú está preparado para recibir a los turistas. Durante la pandemia, los vecinos de Iguazú tuvieron que amañarse (por la falta de turistas debido al cierre de fronteras). Del lado de enfrente (en Foz do Iguaçu), se rearmo el aeropuerto, se hizo una pista nueva, se llenaron de hoteles y el turismo no paró”, sostuvo el joven precandidato de “Juntos”. Y redobló la apuesta: “Hay que llegar al Congreso para legislar este tipo de cosas que benefician a Misiones. Ya viviendo la pospandemia no podemos (sufrir) la imposibilidad de generar turismo en Iguazú”, destacó.

Fuerte planteo contra los discursos de la anti-política

En el tramo final de la entrevista, Pichetto formuló una encendida defensa de la actividad política, advirtiendo que el discurso de la “anti-política” va de la mano con las dictaduras y los esquemas autoritarios. Los cargos electivos en el Estado, “tienen que tener una remuneración, porque si no, sólo harían política los ricos. Este sistema determina una representación democrática” que permite llegar a cargos electivos “a los que vienen desde abajo”.

Acto seguido Pichetto advirtió sobre los discursos de la “anti-política”. “Los que dicen que no van a cobrar el sueldo, los que construyen tienen el discurso de la anti-política en el fondo, están haciéndolo para ganar un voto. Los modelos tienen que ser más serios. Tiene que haber esfuerzo, honestidad, compromiso. Y hay que creer en la política porque si no, no hay sistema democrático y entran a jugar los esquemas autoritarios, de izquierda o de derecha”, alertó el ex senador, que puso de relieve que en Nicaragua, el presidente Ortega seguramente será reelecto, pero “no hay medios de prensa independientes y todos los opositores están presos”.

Al final de la entrevista, Pedro volvió a pedir el acompañamiento en las elecciones de este domingo 12 de septiembre. “Me preparé toda mi vida para esto. Tuve la suerte de estudiar afuera, me recibí y volví sin esperar el título. Soy emprendedor en un rubro complejo como lo es el tabaco. Conozco a la realidad de la familia tabacalera. Soy un laburante, un industrial y productor yerbatero. Me animé a emprender en pandemia en el rubro gastronómico y con un pequeño negocio en Apóstoles, vi que podía darle trabajo a la gurizada. Hoy trabajan en blanco y gozan de obra social”, reveló.

“Todo ese esfuerzo lo hago porque me criaron así. Lo que más amo es Misiones. Y hasta el día viernes, cuando empieza la veda, voy a recorrer cada rincon de la provincia para contarles a los misioneros que podemos mejorar”, expresó el precandidato de Juntos, quien añadió que “no bajamos de 8-9 km diarios de caminar y conversar con la gente”.