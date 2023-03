Pedro Puerta: “Quiero ser diputado provincial para que la yerba mate crezca, avance y no pague más impuestos”

APÓSTOLES. Para el presidente de Activar, Pedro Puerta, la discusión sobre el precio sostén de la yerba mate, debe resolverse en la provincia y no en una oficina en Buenos Aires, como ocurre cada vez que no hay acuerdo en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la definición va al laudo. Y sobre esta falta de acuerdo, Pedro responsabilizó a un Gobierno que busca instalar “grietas” en el sector yerbatero y que pretende imponer más impuestos a los eslabones de la cadena. “Quiero ser diputado provincial para que el sector yerbatero no pague más impuestos”, enfatizó el dirigente de Activar y primer candidato a diputado provincial de la lista de Juntos por el Cambio que competirá en las elecciones provinciales del próximo 7 de Mayo.

En diálogo con el programa “Otro Día Más” que se emite por la radio FM Social Club 97.7 y que conduce el periodista Pablo García, el productor y dirigente de JxC se refirió a la cuestión por el precio sostén, en la que el arco productivo está solicitando un precio mínimo del kilo de hoja verde, en torno a los $120 – $140, es decir, el doble del precio vigente de $70.

“Podemos discutir cuál es el mejor precio, pero, por dialogar con todo el sector, que es un solo sector con distintos eslabones, mi visión es que inventar grietas ahí adentro es para despistar y no hacerse cargo de la realidad”, comenzó diciendo Pedro Puerta, sobre el conflicto por el precio en el directorio del INYM, donde el valor se debe definir por consenso y por voto unánime de todos los directores del organismo.

“Es lo que suele hacer la política. Los políticos cuando no están de acuerdo con algo, lo primero que hacen es inventarte una grieta. Y lo segundo, te enchufan un impuesto. Cuando no les interesa algo hacen eso: ‘armémosle una grieta y que se entretengan peleando (entre sí) y metámosle la mayor cantidad de impuestos’. Siempre es la solución mágica del tema”, cuestionó Pedro, en la entrevista radial.

En esta línea, el candidato a diputado planteó: “Mi observación es que, si a la yerba le va bien, le va bien a Misiones. Eso significa que cuanto mejor ande la yerba, cuanto más precio y mejores mercados tenga, mejor le va a ir a Misiones”, sostuvo Pedro. Y amplió: “Los que vivimos en zonas productoras de yerba, sabemos que una buena zafra se traduce en un mejor resultado para el negocio del barrio, las mesas de los hogares llenas, comercios con quiebre de stock por las ventas”.

Por el contrario, una mala zafra, “genera que el consumo no se active, que las cosas no se vendan y a los negocios le vaya mal”, advirtió.

De acuerdo con el dirigente de JxC, “la yerba mate, por el tipo de producción que hay en Misiones, de minifundios, siempre se traduce en que, si le va bien, le va bien al pueblo, al colono, a la industria y les va bien a todos”.

Contrario a una definición del precio sostén en un laudo yerbatero definido en Capital Federal por la Secretaría de Comercio, Pedro insistió en que “el precio que hay que discutir es el mejor precio para el sector. Y la discusión la tiene que llevar adelante todo el sector yerbatero”, dijo.

“Eso puede durar una hora o 100 días, pero hay que discutirlo. No puede ser que cuando se agota el debate, lo resuelva un porteño sentado en un café en el centro de Buenos Aires. Eso no tiene sentido. Si la ley del INYM se hizo con ese articulado y potestad para construir un precio, lo tiene que resolver el sector”, subrayó Pedro.

Sin embargo, el referente de Activar puso de relieve que, para consensuar un precio en Misiones, “hace falta diálogo, que es lo primero que quiebra el gobierno provincial. Hace exactamente lo mismo que el gobierno nacional, el kirchnerismo. Y en eso se parecen mucho. A Cristina (Kirchner) no le gusta el campo e inventó una grieta con el campo, una cosa increíble. Quiso que se peleen el que produce, con el que cosecha, con el que le vende al mundo. Y no le resultó. Acá es lo mismo, la Renovación contra la yerba”, fustigó el presidente de Activar.

Frente a las acusaciones de un oficialismo que sostiene que el sector industrial quiere pisar el precio del producto insignia de Misiones, Pedro retrucó: “El único que pisa acá es el Estado, que tiene que estar coordinando, pero no puede transformarse en administrador. El gobierno lo que hace es pisarle a la industria, al productor, a los secaderos, a los sectores intermedios, asfixiándolos con impuestos”, desafío.

“Siempre la solución mágica de un Estado que es ineficiente, es crearte un nuevo impuesto: ‘no me gusta como pensás, armo una grieta; no me sirve lo que estás haciendo, te meto un impuesto’. En un paquete de yerba, el 40% es impuestos y no estoy contemplando (el cobro de los) anticipos”, advirtió Pedro, en tono crítico a la presión fiscal sobre el productor yerbatero.

Entre las alícuotas que impactan en el sector, Pedro recordó que deben pagar el IVA (Impuesto al Valor Agregado), ingresos brutos, el estampillado del INYM y los anticipos de la “Aduana Paralela” (de la Agencia Tributaria de Misiones) Al respecto recordó que “no podés comercializar en Misiones si no pagas antes, algo que no tiene sentido ¿Cómo vas a pagar una aduana interna? Si esto se resolvió a principios del siglo XX cuando se definió que no puede haber aduanas internas”, argumentó el abogado, contrario a la percepción de anticipos a futuras ganancias que la ex Dirección de Rentas Generales (hoy ATM) impone a todo producto que ingresa a la provincia.

“El anticipo (de Rentas) también te encarece y seguís asfixiando al sector. Porque toda esa plata que va en impuestos y después no vuelve en obras a la gente, es plata que no va al mejoramiento sueldos, al mejoramiento de precios”, planteó Pedro. Al tiempo que advirtió también que “toda la plata que se pone en el instituto, tampoco va a apertura de mercados”.

Crítico respecto del actual manejo del INYM, Pedro consideró que “lo que hacen con lo que recaudan, lo reparten en campaña política y en viajes a lugares donde jamás vas a vender un paquete de yerba”.

Profundizando en esta crítica, Pedro puso de relieve que “no se toma mate donde se toma té. Es un concepto básico. El país que consume té, como India y China, no consume yerba. Eso está estudiado desde la década del ‘60. Por eso todos los esfuerzos comerciales bien hechos, se han hecho en los lugares donde se consume café, como Siria o Líbano”, explicó el productor.

“Y después tenés otro mercado muy bueno, que el INYM tendría que explotar, que es el del consumidor nostálgico, el que se fue de Argentina y llevó el mate consigo. Así se creó el mercado con el mundo árabe. O el de los miles de sirios que se fueron de Siria por la guerra y que hoy están en Europa del Este, por ejemplo, en Polonia, o en Europa Central, como en Alemania. Las misiones comerciales del instituto tienen que apuntar a esos mercados”, exhortó el candidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio.

Ante la consulta en el programa radial, Pedro no dudó en admitir que Argentina está perdiendo mercados internacionales en el sector yerbatero. “Estamos perdiendo terreno en todo sentido, en parte porque tenemos un dólar que no tiene que ver con la realidad. Eso es un problema: si los dólares no entran, no se puede invertir”, precisó.

“Es bueno exportar yerba porque trae dólares frescos. Tenemos que lograr que esos dólares entren y lleguen a provincias como la nuestra y se traduzcan en obras. El esfuerzo comercial y el de los institutos tiene que estar enfocado en abrir mercados”, reiteró Pedro. Y propuso que “la plata que se recauda tiene que estar enfocada en lograr un acuerdo con un futbolista de nivel para promover la yerba”.

“Tuvimos un conflicto en el inicio del Mundial por ese tema”, recordó Pedro sobre la controversia surgida por la viralización de imágenes de la yerba mate de marca uruguaya que llevaban los futbolistas de la Selección Argentina, que luego fue campeona del mundo en el Mundial de Qatar. “Pero ¿es culpa del que toma el paquete porque le gusta o del INYM que está haciendo política e inventando grietas, manejado por gente que no sabe nada de yerba y no hace esfuerzo por conquistar a algún futbolista? Con eso el producto se vende solo”, manifestó Pedro.

Volviendo al tema del debate por el precio, Pedro remarcó: “Soy productor e industrial, tengo buen diálogo con los productores, me siento en la mesa con productores, secaderos e industriales. En el sector yerbatero somos una familia y tenemos relación de familia. Y en una familia se discute. Lo que le pasa al gobierno provincial y al kirchnerismo es que no le gusta dialogar, no les gusta el debate. Les asusta. No están acostumbrados a eso”, fustigó el dirigente, al tiempo que se lamentó: “El instituto, lastimosamente está politizado”.

“Quiero ser diputado provincial para que el sector yerbatero no pague más impuestos, porque eso va a generar más trabajo y más mercado, más salida de producto, le va a beneficiar a todos. ¿Cómo puede ser que un productor tenga que pagar un anticipo por la hoja verde que quiere comercializar? No tiene sentido. El productor tiene que pagar en la aduana paralela para comercializar su yerba”, lanzó el dirigente, en tono crítico a la política impositiva del gobierno provincial.

Para el dirigente de Activar, “tenemos que volver a los tiempos de tasa cero, de impuestos cero, dejar de asfixiar al que quiere producir y al que quiere invertir. Si a la yerba la va bien, le va bien a Misiones, a Apóstoles y a todos”, reiteró.

Por otra parte, Pedro consideró que “en el instituto están enfocados en la grieta. El instituto tiene que estar manejado por yerbateros, para los yerbateros y para mejorar la yerba. Ahí entramos a hablar de calidad. No es lo mismo la yerba que tiene 24 meses de estacionamiento natural, que la que es compuesta”, sostuvo el abogado, sobre la necesidad de un mejoramiento de la calidad del producto.

“Si la discusión es siempre precio versus góndola y armar la grieta, se termina transformando en algo similar a lo que son las paritarias. En marzo la gran discusión son las paritarias y nos olvidamos que la discusión de fondo, es que a los alumnos le vaya mejor, que rindan mejor en los exámenes, que el docente esté mejor y más preparado, que las horas docentes se repartan de manera transparente. Es como que la discusión salarial tapa absolutamente todo”, reflexionó Pedro Puerta, estableciendo un parangón entre las paritarias docentes y las discusiones por el precio sostén en el INYM.

“Acá pasa lo mismo con la yerba”, prosiguió Pedro. “Con el agregado que el sector yerbatero además de mover miles de millones de pesos y dólares por la exportación, es un sector muy sensible a la inflación, porque el producto integra la canasta básica”, amplió.

“Entonces es lógico que un gobierno que ha fracasado en todo, va a tratar de pisar el paquete en góndola. Y tenés un gobierno provincia que está obsesionado en inventar grietas, que también está obsesionado en generarle más impuestos al sector. Y en el medio quedamos los yerbateros”, subrayó el referente yerbatero. “Entonces hay que ampliar la base, con diálogo, con debate, con reuniones del sector, con leyes en la legislatura que permitan que al sector le vaya mejor”, destacó.

Respecto de la posibilidad de que se dé una sobreoferta en la yerba mate, lo que históricamente perjudicó a los productores por la caída de los precios en ese escenario, Pedro comentó: “Si no se busca más mercados, la cuestión va a ser mucho más crítica. Por eso estamos obsesionados con mi equipo en materia de buscar los mecanismos para que la discusión se resuelva. Estoy enfocado en eso, como hacemos para que a la yerba le vaya cada vez mejor”, consignó.

Crítico con los manejos del INYM, Pedro continuó machacando sobre la necesidad de un cambio de política yerbatera, al tiempo que volvió a recordar que la ley que crea el impuesto en la aduana interna, sigue perjudicando al sector. “El instituto en vez de inventar grietas debería escuchar a los que saben del tema: viveros, pequeños productores. No hay que olvidar que, por más que la Corte Suprema la declaró inconstitucional, ley 4.495 sigue estando y perjudica mucho al sector. Y es de este mismo gobierno provincial. No sólo hay un error al politizar el instituto, sino un desconocimiento absoluto del Ministro del Agro. Eso es muy grave, y eso pasa porque no hay diálogo”, denunció.

Finalmente, Pedro se refirió a la cuestión del precio que sería óptimo para que la actividad yerbatera no se vea perjudicada. “Podes fijar el precio que quieras, pero el mercado te va a decir la verdad del tema: el mercado, el plazo, la realidad, las sequías, la zafra. Pero no podemos permitir que las decisiones se las tome lejos de donde está la cuestión. Sería importante no perder el foco y que los institutos hechos para cuidar nuestro producto, no se desvíen y se transformen en una cueva más para la mala política”, sostuvo el candidato a diputado. Y remató: “Jamás va a haber grieta (entre los yerbateros) porque todos dependemos de todos”.