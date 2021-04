POSADAS. Tras el discurso de la Ministra de Salud Carla Vizzotti, quien señaló este martes que la segunda ola de coronavirus (Covid-19) y anunció nuevas restricciones al movimiento, el titular del gremio de los bioquímicos y farmacéuticos, Marcelo Peretta, llamó a la población a desobedecer a un gobierno que perdió toda credibilidad y apuesta a una nueva cuarentena dura, que dañará a la economía y al empleo en el país.

“La gente no tolera más encierro y la conferencia de prensa (de Vizzotti) muestra que el gobierno no ha fortalecido el sistema de salud. Va a repetir el mismo error del 2020, encerrar a la gente sin saber para qué. Eso ocasionó 57 mil muertes. El encierro no salvó una sola vida y sigue asustando a la gente”, empezó diciendo el doctor en bioquímica.

Según Peretta, “la gente sale porque necesita que trabajar, los niños necesitan ir a la escuela. Perdieron 5 años de desarrollo intelectual por estar un año sin clases presenciales. Pero las autoridades han perdido toda credibilidad. Están repitiendo el mismo error del año pasado, lo que nos llevó a perder empleo, cerrar empresas, a un aumento de la inflación y la aparición de 3 millones de nuevos pobres. Y nos insisten con la misma metodología. Lo recomendable es no hacerles caso”, manifestó el sindicalista, durísimo con la estrategia adoptada por el gobierno frente a la pandemia de coronavirus.

Para el especialista, “la mejor vacuna para los jóvenes es salir, porque se inmunizan naturalmente. Los jóvenes y niños desarrollan la inmunidad natural, yendo a la escuela y saliendo. Ya hay una epidemia de problemas psicológicos y psiquiátricos en jóvenes, producto de este encierro que nos propone el gobierno”, fustigó Peretta, al tiempo que aclaró: “Los trabajadores que represento, los bioquímicos y los farmacéuticos, son los que pusieron el hombro y no lo hacen por zoom”.

De acuerdo con Peretta, “la inmunología dice que primero está la inmunidad natural, cómo se genera, saliendo, haciendo actividad física y alimentándose. El presidente (Alberto Fernández) es la propia víctima de su mala gestión de salud. Tiene 17 kilos de más y encima se contagió de Covid después de haber sido vacunado cuando hay un montón de adultos mayores que no recibieron vacunas”, lanzó el sindicalista, disparando munición gruesa contra el mandatario nacional.

En esta línea, Peretta consideró que el gobierno nacional, quiere “echarle la culpa a la gente de su fracaso sanitario y económico. No pararon la inflación porque se han cansado de imprimir dinero sin respaldo, (a partir) del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y la ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que no sirvieron para nada”, sentenció.

Dr. Marcelo Peretta sobre una nueva cuarentena en Argentina El titular del gremio de farmacéuticos y bioquímicos condenó la política sanitaria y económica del gobierno, en especial, las restricciones anunciadas para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus Posted by Misiones Cuatro on Tuesday, April 6, 2021

“Es obvio tienen que encontrar un responsable (de la crisis epidemiológica). Y va a ser el trabajador y el empresario, el que sale a buscar el mango o el que sale a celebrar las pascuas. Estamos con un gobierno que no sabe gestionar la salud y la economía y aparte restringe nuestras libertades constitucionales”, insistió Peretta, en diálogo con MisionesCuatro.

Si el gobierno vuelve a imponer una cuarentena dura, “este error va a conducir a más muertos y contagiados. Con un gobierno que sólo piensa en postergar las elecciones o si es posible no hacerlas, porque eso prolongaría los mandatos. Pero los argentinos tenemos que ponernos firmes y que se garantice la democracia a (través de la votación)”, subrayó Peretta, para quien no cabe duda de que “la gente va a salir a la calle” si se pretende imponer un retorno a la Fase 1 de la cuarentena.

“Salvo los que tienen la seguridad de un plan social o son empleados públicos, el resto tenemos que salir porque si no perdemos el trabajo”, expresó Peretta, y advirtió: “Que no nos dejen salir es mucho más lesivo que el Covid. Que nos dejen sin trabajo y nos empobrezcan es mucho más riesgoso que el Covid”, remarcó Peretta.

Asimismo, el bioquímico consideró “un disparate lo que dijo Vizzotti de restringir las actividades nocturnas. Achican la actividad de bares y restaurantes, que necesitan recuperar algo del tiempo perdido. De noche normalmente circula menos gente. (La restricción de actividades de 0 a 6 hs.) no tiene ningún sentido sanitario”, alertó.

Sobre el final, Peretta vinculó la estrategia sanitaria del gobierno con una forma de hacer política vinculada al populismo sudamericano. “Hacen todo al revés porque la decisión política de este gobierno es asustar al pueblo para que se quede encerrado, no se defienda, pierda libertades y se empobrezca. Esto va a terminar con más planes y más subsidios. Aquel que depende de un plan social, pierde la dignidad y termina votándolo a ellos para que le mantengan el plan”, machacó Peretta. “Pido a la gente que se rebele defienda el trabajo, la empresa y su derecho a educarse”, remató el sindicalista.

Marcelo Peretta es farmacéutico y Magister en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y Doctor en Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires (UBA). Además es Director Técnico de la Farmacia Rivadavia (Farmacia Escuela por convenio con la FFyB-UBA). Además, es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, escritor y político.