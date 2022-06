Pérsico contra Cristina Kirchner: “Que los intendentes administren planes, es de punteros”

BUENOS AIRES. En las últimas horas, el dirigente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Pérsico, le respondió a Cristina Kirchner tras los cuestionamientos que hizo a la política de ayuda estatal en el acto que encabezó el lunes pasado, durante un plenario de la CTA.

Pérsico aseguró que la vicepresidenta “no conoce el tema”. Y advirtió que “molesta mucho que las organizaciones sociales hagamos política”.

Según informó La Nación, la Vicepresidente pidió terminar con “la tercerización” de los planes sociales, dijo que otorgar ese tipo de subsidios “no es peronismo”, porque el peronismo “siempre fue laburo”. Eso fue un disparo por elevación al Movimiento Evita, que ubicó en el Gobierno a Pérsico y a Fernado “Chino” Navarro, actual secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete.

“Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Si Evita los viera, mamita…”, cuestionó Cristina Kirchner en su reaparición con sindicalistas aliados de la CTA kirchnerista.

“Cristina no conoce el tema y no sabe lo que hacemos en las organizaciones”

“Siento que Cristina es muy injusta con las afirmaciones que hace”, empezó Pérsico. En línea con el comunicado que difundió ayer el Movimiento Evita, el dirigente y también funcionario del Gobierno repitió que “Cristina no conoce el tema” y aseguró en diálogo con Radio con Vos: “No sabe lo que hacemos en las organizaciones”.

El funcionario-piquetero también contestó a la propuesta de la vicepresidenta sobre el control de los planes. “El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizados”, había dicho Cristina Kirchner.

“La idea de que los intendentes vuelvan a administrar los planes es un retroceso”, consideró Pérsico y lanzó: “Que los intendentes administren planes, eso es de punteros”.

Por último, el dirigente también señaló que según un relevamiento hecho por las organizaciones, los trabajadores prefieren que los planes sean administrados por los movimientos y no por los intendentes. “La solución es el reconocimiento de los compañeros como trabajadores”, sentenció.

La fenomenal caja que maneja Pérsico

Cabe remarcar que Pérsico, como secretario de Economía Social, integrada al ministerio de Desarrollo Social, coordina la distribución de ese programa Potenciar Trabajo, el más importante después de la Tarjeta Alimentar. Su secretaría tiene asignado un presupuesto de más de 270 mil millones de pesos. Esto es casi la mitad de lo que tiene asignado el ministerio a cargo de Juan Zabaleta (584.680.260.281 pesos). Esas razones lo llevan a ser el hombre dentro de los movimientos sociales más poderoso e influyente. Dos adjetivos que, por obvias razones, él rechaza.