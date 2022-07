BUENOS AIRES. Se cayó la sesión prevista para este jueves, en la que el kirchnerismo iba a darle media sanción al controvertido proyecto para reforma y ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una iniciativa que pretendería licuar el poder de los ministros en momentos en que avanzan causas por corrupción contra la Vicepresidente Cristina Kirchner, que podría recibir su primer condena antes de fin de año, en la causa conocida como Vialidad, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Según publicó Infobae, el interbloque del Frente de Todos tenía previsto sesionar y aprobar el proyecto de ley presentado por el Frente de Todos, a pedido de 16 gobernadores del oficialismo y que cuenta con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, que propone ampliar Corte Suprema de Justicia para llevarla de 5 a 25 miembros. Esa iniciativa cuenta con el aval de dos senadores misioneros: el kirchnerista Maurice Closs y la senadora de la Renovación K, Magdalena Solari Quintana.

Sin embargo, el interbloque no consiguió el número de senadores que se necesita para el quórum y, posteriormente, darle media sanción. En las últimas horas, se confirmó que no van a sesionar “porque no tienen el número” para poder avanzar.

Los apoyos incondicionales de los aliados del kirchnerismo en el Senado

Al respecto del espinoso tema de la reforma de la Corte Suprema, vale recordar que el interbloque del Frente de Todos está compuesto por 35 senadores. Para lograr la media sanción, necesita primero que estén todos los legisladores propios y, además, sumar otras dos voluntades. En ese papel, de aliados incondicionales, aparecen el rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera renovadora K, Magdalena Solari Quintana.

Esta última, ya adelantó que apoyará la controvertida reforma de la Corte Suprema. En tanto, Weretilneck y Vega tienen sus propios proyectos para reformar el supremo tribunal. El del representante de Juntos Somos Río Negro, propone ampliar a 16 los miembros de la Corte. Por su parte, Vega, mantenía el actual número de miembros, pero establecía la paridad de género. Aunque la riojana había adelantado que le parecía excesivo 25 miembros, las conversaciones están avanzadas y el kirchnerismo contaba con su voto.

Conflicto interno en el bloque del Frente de Todos

Sumando a estos tres senadores aliados, el kirchnerismo podría avanzar para obtener el quórum y la mayoría absoluta. Sin embargo, el problema para conseguir los números surgió en el propio bloque del Frente de Todos.

Es que uno de los que se niega a avanzar con el proyecto es el senador Alberto Rodríguez Saá. El puntano, que presentó un proyecto de ampliar la Corte y llevarla a 15 la cantidad de miembros, se muestra en línea con ampliar la cantidad de jueces en el Máximo Tribunal. No obstante, esa iniciativa la firmó su hermano, el Adolfo, quien está enfrentado políticamente.

“No va a acompañar algo que acompaña, y que vino acá a defender el Adolfo (Rodríguez Saá), su hermano”, contaron desde el entorno del ex gobernador puntano. Así pues, la pelea entre los Rodríguez Saá es un problema para el interbloque en este momento en el que no tiene margen para perder ni un solo voto.

Lo que haría el kirchnerista Lewandowski y las fechas alternativas para la media sanción

La otra duda que existía es la del senador santafesino también del Frente de Todos Marcelo Lewandowski integrante de la bancada del Frente Nacional y Popular que conduce José Mayans. Desde el entorno del senador señalaron que el legislador “está considerando el acompañamiento” al proyecto de reforma. No obstante, el gobernador Omar Perotti, no acompañó el pedido de ampliación de la Corte Suprema como lo hicieron 16 gobernadores –entre ellos, el misionero Oscar Herrera Ahuad.

Ahora, para el kirchnerismo queda la fecha tentativa del 14 de julio. Ese día, si consiguen los números necesarios y con el apoyo incondicional de los misioneros Closs y Solari Quintana, el kirchnerismo llevaría el tratamiento de la ampliación de la Corte al recinto. Es la última fecha que le queda al oficialismo para poder aprobarlo antes del receso de invierno.