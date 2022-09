Pichetto: “Si la bala salía, ¿quién se beneficiaba? La oposición no”

BUENOS AIRES. Miguel Pichetto analizó este martes 13 de septiembre el escenario posterior al atentado a Cristina Kirchner e insistió en que se deben analizar el hecho de otra manera y preguntarse “a quién hubiera beneficiado” el eventual asesinato de la vicepresidenta.

Según publicó Perfil, el Auditor General de la Nación negó que el ataque hubiese sido bueno para el frente opositor. Al tiempo que cuestionó la “misa por la paz” realizada este sábado, por el oficialismo.

“Hay que preguntarse, si esa basa salía, ¿esto a quién beneficiaba?”, cuestionó Pichetto en diálogo con María Laura Santillán en el programa La Mañana de CNN por CNN Radio. Y subrayó que “hay grupos o sectores que alientan la violencia en la Argentina”.

En esta línea el referente de Encuentro Republicano Federal insistió en que “la oposición no se hubiera beneficiado de ninguna manera porque aspiran a ganar las elecciones democráticamente, tiene grandes posibilidades y hay una gran expectativa en la sociedad argentina”.

Para el ex senador y precandidato presidencial, “el mayor responsable” del intento de magnicidio contra la Vicepresidente “ha sido el presidente (Alberto Fernández). La primera respuesta de la oposición fue repudiar el atentado. Y creo que fue una respuesta unánime, coherente, responsable. Renglón seguido aparece el presidente de la Nación echándole la culpa a la oposición, los medios de comunicación y la justicia. Es muy difícil a partir de allí la construcción de un camino de diálogo”, advirtió Pichetto.

Y reforzando este planteo, Pichetto insistió: “Había comenzado un proceso que podría haber concluido en un diálogo institucional donde el Gobierno debería haber convocado, responsablemente. Pero esto no se dio porque se trató con una visión parcializada”, cuestionó.

Por último, el Auditor General de la Nación criticó en duros términos la “Misa por la Paz” que se realizó en Luján, a cargo del arzobispo Jorge Scheinig. La calificó de algo “lamentable” y “sectorial”.

“La misa realmente me pareció lamentable. Fue una misa con un carácter sectorial. No se invitó a todo el mundo. Lo lamentable es que la Iglesia tomó una postura facciosa, clasista. Y no hay una voz de la Iglesia que convoque a un diálogo inteligente. Hay una actitud de visión sectorial”, manifestó el ex senador y principal referente del Peronismo Republicano en la actualidad.

Y finalmente, Pichetto puso de relieve que “había gente que no tenía nada que ver con el catolicismo” en la llamada “Misa por la Paz” y por eso muchos se los ve desconociendo el rito católico en algunos de los tramos de la ceremonia. “Había gente que no tiene nada que ver, algunos nunca creyeron en Dios”, sentenció.