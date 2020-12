“Pichi” Esper defendió el ajuste previsional: “El índice de movilidad forma parte de una política integral”

POSADAS. Mario “Pichi” Esper Perié, el jefe de la UDAI – Posadas de la Anses, se las vio en figurillas para poder explicar que el salvaje ajuste en las jubilaciones y planes sociales sancionado en el Congreso, “forma parte de una política integral” que redundaría en “beneficios” para los sectores más postergados de la sociedad.

La nueva fórmula de actualización de jubilaciones, pensiones y planes sociales, que prevé que los aumentos se den en un 50% considerando a la evolución de los salarios y en un 50% a la recaudación, “es el anterior al sistema de los 3-4 años previos. Es un índice de movilidad que forma parte de la política integral de nuestro gobierno. Y fue claramente exitoso en el tiempo que estuvo vigente, del 2008 al 2017. En todos esos años, el haber jubilatorio fue superior a la inflación en Argentina”, opinó Esper, muy nervioso ante la consulta sobre la fenomenal poda en las jubilaciones.

Cabe aclarar que desde 2006 a 2015, el Indec estuvo intervenido por la Secretaría de Comercio. Por lo que, los índices inflacionarios que informaba el instituto, bajo el control del oficialismo, siempre dieron menos que la inflación medida por todas las demás consultoras no estatales. De allí que, si las jubilaciones “le ganaron” a la inflación, fue porque los índices no reflejaban la realidad. Primero por orden del ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno. Y luego por su sucesor Augusto Costa.

El ajuste previsional forma parte de una “política económica integral”

Para Esper, el ajuste previsional implícito en la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, forma parte de una “política económica integral”. “El sentido es que todos los beneficios del jubilado, no sólo el haber jubilatorio, sean parte de este desarrollo integral, de mejora de la calidad de vida del jubilado”, expresó, algo titubeante el funcionario de la Anses.

Como es de público conocimiento, la anterior fórmula jubilatoria, sancionada a fines del 2017 con votos de varios diputados y senadores de provincias ahora aliadas al Frente de Todos, disponía que las actualizaciones se centren en el índice inflacionario informado por el Indec.

Ahora, la fórmula que impuso el Frente de Todos y sus aliados como el Frente Renovador de la Concordia Social, dispone la aplicación de un ajuste trimestral de los haberes previsionales. Con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial medida por la evolución de los salarios formales que realiza el Ministerio de Trabajo (RIPTE) y de los salarios que mide el Indec, en donde se impondrá el que sea mayor.

Esto perjudica a las jubilaciones, no sólo porque se prevé una inflación de 50 puntos para el 2021. Sino también porque la recaudación estará deprimida por la recesión económica vinculada a la crisis del coronavirus.

Los medicamentos del PAMI como compensación

Consultado por MisionesCuatro respecto de si con la nueva fórmula previsional, los aumentos en las pensiones no serán demasiado bajos debido a la crisis, Perié, muy tenso, empezó a divagar y repetir discursos armados. “El concepto de crisis es actual en el marco de la pandemia. La planificación se hace en un marco de superar esta situación con un análisis de que ya está en marcha el proceso de vacunación. Y que hay una política integral de superar la crisis en virtud de consolidar el mercado interno”, sostuvo el funcionario, defendiendo el ajuste.

Esta política, según Perié “excede la ley de movilidad jubilatoria”. Y en esta línea, el jefe de la Anses – Posadas mencionó medidas como “los medicamentos gratuitos del PAMI” y “algunos aumentos que no estaban” en las jubilaciones. “Hay un montón de ítems que mejoran la calidad de vida del jubilado”, insistió “Pichi”.

Según él, “hay una decisión clara de este gobierno de que los beneficiarios sean los sectores más desprotegidos. A diferencia del gobierno anterior que eran siempre los sectores concentrados, que profundizaron una crisis económica y social. Por eso siempre decimos la pandemia macrista, acentuada con la pandemia del coronavirus (sic)

“Esta crisis, con la voluntad política de este gobierno va a hacer que la mejora de la calidad de vida de los sectores más postergados sea clara. No en lo inmediato, porque es profunda la crisis, pero que se va a verificar es indudable”, aclaró Perié, apelando a un “voluntarismo” para vaticinar un futuro e hipotético avance de las jubilaciones.

Admitió que que las jubilaciones podrían no ganarle a la inflación

En cuanto a si habrá algún tipo de corrección en las jubilaciones, si como todos los economistas prevén, no le ganan a la jubilación en 2021, Perié dijo: “Estoy convencido que, por las características, espíritu y filosofía de este gobierno va a haber algún tipo de reconsideración respecto a eso. El gran objetivo que tenemos es que este índice de movilidad supere la inflación. Y además, va a haber un montón de otros esquemas de reparación del haber jubilatorio. Si el índice actual a 2021 no es superior a la inflación tiene que haber un reacomodamiento”, señaló el funcionario K.

Sobre el final de la entrevista, Perié dijo desconocer el universo de jubilados y beneficiarios de planes sociales afectados. Según su predecesor en el cargo, Marcelo Julien, son unos 100 mil misioneros. Así pues, Perié no pudo explicar por qué implementaron esta fórmula. Ello si el gobierno pretende que las jubilaciones le ganen a la inflación.