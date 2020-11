Piden que el impuesto PAIS se coparticipe ante la difícil situación fiscal de las provincias

BUENOS AIRES. El diputado nacional Miguel Nanni (UCR – Salta) presentó un proyecto de Ley para que lo recaudado por el Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) sea coparticipable a las provincias.

La normativa permitiría que las provincias reciban un porcentaje de lo que percibe Nación sobre distintas operaciones que se realizan en moneda extranjera. Entre ellas, la compra de billetes y divisas. Y el pago de bienes y servicios en el exterior.

“Las provincias están siendo perjudicadas enormemente por la falta de distribución de lo recaudado por el impuesto PAIS. En este tiempo de grave crisis económica es fundamental que desaparezca esta inequidad. Se trata de recursos generados en todas las provincias y no es justo que no se las haga partícipe de ese importante nivel de recaudación”, explicó Nanni, según el portal Parlamentario.

Asimismo, Nanni puso de relieve la crítica situación fiscal que enfrentan las provincias. Más aun teniendo en cuenta los efectos de la Pandemia en las economías regionales.

“El Gobierno nacional se queda además de lo recaudado por el impuesto, con una diferencia generada por el valor del dólar y que tampoco se coparticipa. No se puede hablar de solidaridad ni ayuda al interior si no se tiene en cuenta la realidad que enfrentan quienes viven allí. No redistribuir ese dinero es ilegitimo. Es indispensable garantizar el sistema federal de gobierno y evitar que los gobernadores sean rehenes del poder central”, agregó el legislador.

La iniciativa contempla que el total de lo recaudado por el impuesto PAIS (establecido en el artículo 35 de la ley 27.541) se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las provincias conforme a las disposiciones de los Art. 3 y 4 de la ley 23.548 (Coparticipación Federal de Recursos Fiscales).