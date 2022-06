Planes sociales: “Cobran 19 mil pesos y trabajan 12 horas semanales”

POSADAS. A raíz de declaraciones del vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, estalló la polémica por los planes sociales y el tema lleva varios días en la agenda pública ¿Son bien distribuidos? ¿Están bien administrados? ¿Lo perciben las personas que de verdad los necesitan?

Sobre el tema, el noticiero central de MisionesCuatro dialogó con Virginia Villanueva, integrante del Polo Obrero para consultarle si los planes sociales deben mantenerse, transformarse en puestos de trabajo genuinos y sobre quienes deben administrarlos.

“Los municipios tienen super explotados en las cooperativas a los compañeros de los planes”, dijo Villanueva aclarando que es personal municipal que cobran planes sociales con sueldos de Nación. “Ganan un salario de pobreza y la mayoría está en negro”, agregó.

En ese sentido, la dirigente se mostró de acuerdo con los planes sociales personalizados y sin intermediarios. Recordó que cuando surgió el Argentina Trabaja en el año 2010, la gente era anotada por funcionarios y punteros, y en los municipios no sabían dónde anotarlos. Actualmente, la mayoría de los datos están inscriptos en la ANSES, explicó.

“Planteamos que debe haber trabajo, no planes. Tenemos compañeros con título que no consiguen trabajo”, dijo. “Se debe crear un fondo de vivienda populares y obras públicas”, recomendó además la dirigente, denunciando que en algunos barrios de la provincia no hay agua ni cloacas.

Consultada sobre las tareas y remuneraciones de una persona que percibe el beneficio del plan social, Villanueva comentó que “los que reciben planes cobran 19 mil pesos y trabajan 12 horas semanales”.

Sobre ese monto, la dirigente aclaró que “es un cuarto de la canasta de pobreza y la mitad del salario mínimo vital y móvil de 38 mil pesos más o menos”.

En relación al descuento del 2% que el Polo Obrero cobra a quienes perciben esos planes, Villanueva dijo que “si el compañero quiere no lo pone” y se justificó asegurando que con esos 390 pesos (aprox.) “se sostiene, te tenés que generar la contraprestación”.