POSADAS. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner extendió la limitación a las exportaciones de carne hasta el 31 de octubre y desde la Mesa de Enlace de organizaciones del campo, preparan medidas de fuerza que incluirán el cese de comercialización no sólo en productos cárnicos, sino en todos los productos agropecuarios, según anticipó a MisionesCuatro, Jorge Chemes, el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas.

Consultado por MisionesCuatro, Chemes sostuvo que la ampliación de las restricciones a la exportación cárnica, no sorprendió al sector del campo, porque “estaba dentro de las posibilidades de lo que el gobierno podía hacer”.

“Sin ninguna duda, la exportación supera el promedio histórico. Pero el gobierno no dice que lo que se exporta no es lo que se consume en el mercado interno. ¿Cuál es el sentido de limitar las exportaciones de algo que no se consume acá? Es contradictorio. Si no se consume es mejor que lo vendamos afuera. Estamos perdiendo la posibilidad de generar recursos, dólares”, arrancó diciendo Chemes, quien recordó que las exportaciones de carne dejan unos “8.500 millones de dólares por año, que no es poca cosa”.

Sí está restringida la exportación, que en un 80% va a China

En esta línea, Chemes desmintió de plano, el planteo del gobierno kirchnerista, que afirma que las exportaciones del producto “vaca”, no están limitadas. “El 80% de la categoría vaca que va a China, si está cerrada. Lo que dice el gobierno no es real, lo que está abierto son los cortes que van a la cuota Hilton. Y hace 15 días, los cortes Kosher que van a Israel. Que algunos provienen de vaca. Pero es una proporción muy baja con relación a lo que se tendría que estar exportando a China”, denunció Chemes. Y enfatizó: “El 80% de la vaca que se exporta, va a China”.

Para Chemes, la restricción de la exportación a China, es dañosa a los productores, “no por el volumen de plata, sino por la cantidad de animales que se lleva China. Esto genera un movimiento para los productores. Y un resultado muy necesario e importante”, recalcó.

“Por el cierre de exportaciones en tres meses el país dejó de facturar 1085 millones de dólares”, bramó Chemes. Y ante la repregunta, el dirigente agrario insistió en que la medida afecta a todos los eslabones de la cadena ganadera: al productor, al consignatario de hacienda, a los frigoríficos y al sector exportador.

Asimismo, Chemes explicó que, “si bien, esto afectó a cada eslabón, hay diferencias en relación a la inversión. Todos los eslabones han salido perjudicados, incluida (China)”, afirmó.

Foto: NA

Por ahora no hay pérdida de puestos de trabajo, pero sí reducción de jornada laboral

En cuanto a la afectación a los puestos laborales relacionados a la industria cárnica, Chemes detalló: “Son pocos los frigoríficos que han cerrado y son los que están afectados a la faena de animales para la exportación. Pero en la generalidad, hay una alta reducción del salario a cobrar.Como se faena menos cantidad de animales, hay menos horas trabajadas. Y es menos lo que cobra cada trabajador de la industria frigorífica. (El cepo) no sólo es un problema económico, sino también social”, alertó.

Dejando en claro que la medida de restricción de exportaciones, no frenó el aumento de la carne en góndolas, Chemes resaltó: “en los números reales, a pesar de se cerraron las exportaciones, la carne subió entre un 8 y un 15%. La carne no aumenta por las exportaciones. Aumenta porque es un producto más de este país, afectado por la inflación galopante que tenemos”, planteó el dirigente.

“Esa carne faenada tiene que ser distribuida en camiones que consumen combustible, que aumenta. Los sueldos del personal aumentan. Y también el Estado tiene la culpa (en los aumentos) porque ese kilo de carne que ud. compra en la carnicería, contiene entre un 45 y un 48% de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Cuando se habla de bajar el precio, bien podría generar una restricción el Estado, y abaratar ese kilo, bajando los impuestos”, fustigó Chemes.

Fuerte crítica al kirchnerismo duro, al que no le importa si los productores se funden

Ante la consulta sobre la controversia sobre el mensaje de un funcionario del gobierno, que se hizo viral y mostraba un supuesto pedido a Máximo Kirchner para que se deje sin efecto el cepo a la exportación, Chemes consideró: “Creo que ese mensaje fue vender pescado podrido. Fue para generar discrepancias o un clima enrarecido. En el gobierno hay dos pensamientos muy claros: un sector que apunta al desarrollo y crecimiento del sector agropecuario, porque de esa manera se generan recursos para el país, y otro sector al que no le importa cómo le va al campo. Que lo único que quieren es recaudar y generar fondos para que después puedan ser usados para el asistencialismo, proselitismo o lo que el gobierno disponga”, disparó Chemes, lapidario con el llamado “kirchnerismo duro”.

“A ese sector, no le interesa si el productor se funde. Sólo le interesa recaudar. Es muy preocupante esa posición que hoy está predominando en las decisiones del gobierno”, advirtió Chemes.

Sobre el final de la entrevista, Chemes confirmó que habrá medidas de fuerza del campo en su conjunto, y no sólo contra el gobierno nacional, sino también contra las provincias. En la reunión de la Mesa de Enlace nacional en Santa Fe (capital), decidieron “poner en marcha un plan de medidas de protesta. Va a haber algún cese de comercialización. Probablemente no sólo de la carne, sino de todo el sector agropecuario”, anticipó. Y las medidas de protesta “también van a estar dirigidas a los gobiernos provinciales. Creemos que las economías de los gobiernos provinciales que tienen ganadería se ven afectadas (por el cepo a la carne) Sin embargo, los gobernadores no ejercen ese reclamo a la par nuestra”, sentenció.