Presentan proyecto de reforma de ley que regula la problemática del bullying

POSADAS. El acoso en las escuelas, popularmente conocido como “bullying”, es algo que ocurrió desde siempre y se da tanto en el nivel primario como secundario.

En ese contexto, la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka Lewtak, fue entrevistada en TVA que se emite por Misiones Cuatro y dio detalles del proyecto sobre el tema que viene trabajando desde hace tiempo.

“Presenté era un proyecto que venía viendo hace mucho, era un tema que me importaba dentro de mi agenda de contingencia reales de los jóvenes, tengo varias cosas y una de ellas es el bullying. Cuando encuentro las normas había una del 2013 y no aparecía el acoso, de abordar conflictos. No hablaba de la palabra víctima”, contó la legisladora de Activar Misiones.

En ese sentido agregó: “es un problema grave que se da todos los días, pero no se habla, no hay que minimizarlo y cada vez vemos más chicos de 12 o 13 años que dicen me quiero morir. Hablé con psicólogos y me dicen que los chicos lo hacen para llamar la atención porque en su entender no tienen otra solución”.

“Es algo que se da en todo el país, pensé en mi provincia y ver que se puede hacer. Encontré que las leyes nacionales están más desactualizadas que las provinciales”, declaró Klipauka.

Dijo que el proyecto es nacional “y se llama a que cada provincia adhiera. También exigimos al Ministerio de Educación que trabaje en conjunto, comience a llevar datos, porque existen muy pocos y no están hechos por el Estado”, explicó la diputada.

“Hay que ver a nuestros amigos, sobrinos, que está pasando en el ámbito familiar y laboral, porque el bullying pasa en todos lados”, expresó.