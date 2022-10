Presupuesto 2023: JxC cuestionó el recorte del 15% en Educación

Foto: Corrientes Hoy

BUENOS AIRES. En la previa al debate en el recinto de la Cámara de Diputados al proyecto del Presupuesto 2023, desde la principal bancada opositora Juntos por el Cambio, cuestionaron con dureza el recorte del 15% que tiene pautado en el área educativa.

Según el dictamen de Presupuesto 2023 que se emitió el jueves pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene como uno de sus principales objetivos reducir el gasto público nacional en un 1% del PBI (Producto Bruto Interno) Y el área de Educación es una de las más afectadas.

Sergio Massa con Jaime Perczyk

Según un análisis elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación, el ajuste educativo para 2023 sería del 15,5%. Es decir, más del doble que el previsto en el presupuesto general de la Administración Pública Nacional, que es del 6,8%.

De acuerdo con el portal Parlamentario, desde la principal bancada opositora apuntaron contra la administración del Presidente Alberto Fernández y la Vice Cristina Kirchner, pero por sobre todo contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Mañana se vota un brutal recorte a la Educación Pública y hoy no hay ni una marcha, ni una toma, ni una asamblea. Aturde el silencio de los que sólo hacen política con la educación. #ElRelatoSeCaeAPedazos”, sostuvo la diputada del Pro y secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato.

Su par Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO, no ahorró críticas y le apuntó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al secretario general del Suteba (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires), Roberto Baradel. “Aturde el silencio de Kicillof y Baradel ante el proyecto que quiere recortar el 15 % para educación. Aunque no sorprende, demostraron varias veces que prefieren las escuelas cerradas”, fustigó Ritondo.

La CC adelantó que votará en contra del proyecto que recorta 15 puntos en Educación

Por su parte, Maximiliano Ferraro, el diputado que preside el bloque de la Coalición Cívica, anticipó que votarán en contra del proyecto del Presupuesto 2023 impulsado por el Frente de Todos y sus aliados provinciales, como el Frente Renovador de la Concordia Social. “No vamos a acompañar un presupuesto que miente en la pauta de inflación, reduce más de 15% los fondos para Educación, sube impuestos, atenta contra el campo y la producción, beneficia a los Moyano y delega facultades”, bramó Ferrero.

“A nosotros no nos votaron para avalar un presupuesto que sube impuestos, perjudica al campo y beneficia a Moyano. Un presupuesto que baja los fondos en educación, ajusta a jubilados y precariza a los trabajadores. Humo y mentiras, al estilo Massa”, sumó la diputada Paula Oliveto.

Horacio Rodríguez Larreta, con la ministra de educación porteña, Soledad Acuña

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue lapidario. “No sorprende: siguen despreciando la educación y el futuro de millones de chicos y chicas que necesitan que el Estado los acompañe para que puedan soñar un futuro y trabajar para construirlo”, escribió Rodríguez Larreta.

“Ya no les queda más nada que destruir, pero desfinanciar la educación es inmoral. Cierren el Ministerio de la Mujer, las mujeres de lucha no lo necesitamos, no le roben el futuro de nuestros hijos”, sentenció la diputada provincial por Formosa, Gabriela Neme.