Proponen crear una Cooperativa de Agua en Iguazú y quitarle poder al IMAS

IGUAZU. Para el candidato a concejal de Puerto Iguazú, Pedro Garay (Activar – Juntos por el Cambio), uno de los grandes problemas que padece la ciudad de las Cataratas es la falta de agua, un tema recurrente que para este dirigente, podría resolverse si se le quita poder al IMAS (Instituto Misionero de Agua y Saneamiento) y se crea una Cooperativa de Electricidad, Agua y Servicios.

La falta de agua en la comuna que conduce el cuestionado alcalde Claudio Filippa, “es un problema de gestión. La Renovación no está dando pie al agua. Se están quedando con algo que no es de ellos. Pasamos la pandemia sin agua”, denunció Garay, en diálogo con MisionesCuatro.

“Es fundamental quitarle el derecho a IMAS, que dice vamos a invertir en la red y no lo hacen- Seguimos teniendo el sistema de bombeo desde el río Iguazú que, según creo, data de la época del ex gobernador Ramón Puerta”, puntualizó el candidato a concejal de Activar. “Desde entonces, no tenemos inversión alguna”, agregó.

Según Garay, tras “24 años de gobierno renovador, tenemos el mismo problema todos los años. Es lamentable lo que estamos pasando y el problema no se soluciona con un tanquecito de agua para los militantes. Se necesita gestión”, insistió.

La propuesta de terminar con el IMAS

Consultado al respecto, Garay dijo que su propuesta para el municipio es quitarle el arraigo a IMAS y “crear una cooperativa de luz, agua servicios manejada por el pueblo”.

En esta línea, Garay apuntó sus dardos a la cúpula del IMAS. “La Renovación maneja el IMAS, uno de los que maneja, es ‘Quincho’ (Joaquín Sánchez), el cuñado de (Carlos) Rovira (Presidente de la Legislatura y conductor de la Renovación). Necesitamos más gestión y desarticular esta mafia”, fustigó.

Asimismo, Garay dijo que actualmente, para subsanar el problema de la falta de agua en los barrios de Iguazú, “no tenemos obras en proceso. No hay proyecto ni planificación para resolver el problema de la falta de agua en Iguazú, (sobre todo) cuando baja el río”, remató.