Foto de Antonio Pinta

BUENOS AIRES. El ex gobernador y ex presidente de la Nación, Ramón Puerta, brindó su perspectiva sobre la designación de Sergio Massa como Ministro de Economía, Producción y Agricultura, admitiendo que no le generó ninguna expectativa porque ve que “no hay un cambio de rumbo” del gobierno, en el que la personas con más poder continúa siendo la Vicepresidente Cristina Kirchner, una dirigente de “posiciones irreductibles”, la cual, cerca de los 70 años de edad, “no va a cambiar” sus nociones económicas y su forma de entender y ejercer el poder.

En diálogo con la periodista Cristina Pérez y el economista Manuel Adorni, para el programa “Cristina sin Vueltas” por Radio Rivadavia este miércoles, Puerta comenzó diciendo que considera valioso que el economista Roberto Lavagna está asesorando a Massa en su nuevo rol, al frente del Ministerio de Economía “ampliado”. “La experiencia es muy válida, sobre todo en tiempos en que está de moda buscar sólo lo nuevo. Y en economía la experiencia es más que la enjundia que puede poner la juventud. La opinión de Lavagna es importante y la de (Domingo) Cavallo, más aún”, sostuvo Puerta, en la entrevista radial.

Para Puerta, la Vicepresidente Cristina Kirchner dejó de lado la desconfianza que sintiera por el ahora ex diputado tigrense, “cuando le dieron la Presidencia de la Cámara de Diputados. En la línea de sucesión, después de Cristina venía Massa”, recordó Puerta, sobre la importancia de presidir la Cámara baja del Congreso de la Nación.

En esta línea, Puerta puso de relieve que con el nombramiento de Massa en Economía “no hay que perder de vista que (lo) han sacado de la línea de sucesión (presidencial)”

Ninguna expectativa con el desembarco de Massa, porque “la jefa sigue siendo la misma”

Consultado al respecto, el ex senador fue lapidario con respecto a lo que espera de Massa en Economía. La designación del tigrense “no me generó ninguna expectativa. No hay un cambio de rumbo, la jefa sigue siendo la misma y los subalternos siguen siendo los mismos”, fustigó Puerta, en alusión al rol preponderante de Cristina Kirchner en el Frente de Todos, y las funciones menores que cumplen Massa y el propio Presidente Alberto Fernández.

“Ahora Massa no está en la línea de sucesión y maneja un ministerio. En la constitución no existe un súper ministerio”, insistió.

Entonces, la periodista planteó que este nombramiento y reforma del Gabinete presidencial, podría ser apenas una “cortina de humo”. Humo “es una palabra dura, pero en la desesperación de un gobierno que no acierta y ya van casi 3 años, han buscado algo que tiene efecto mediático. Hoy el periodismo es el primer poder, (y, a Massa) hay sectores que lo han apoyado siempre”, enfatizó el ex diputado nacional. Y aclaró que Massa, “salvo la intendencia de Tigre, nunca ganó (elecciones)”

Así pues, Puerta reiteró que “no tengo expectativas positivas” del desembarco de Massa en el Ejecutivo, aunque aclaró que “hay que verlo funcionando después”.

En la interna del peronismo en 1988-1989, “yo jugué con (Antonio) Cafiero y me parecía que la llegada de (Carlos) Menem era el final de la Argentina. Pero me equivoqué de cabo a rabo. Y fue el mejor presidente que tuvimos en estos 40 años de democracia: resolvió temas que parecían insolubles, como la hiperinflación. Aunque por supuesto que hubo errores también”, acotó.

“Cristina sigue siendo intransigente, va a cumplir 70 años y ¿por qué va a cambiar a esta edad?”

Ante la cuestión de si es posible que la Vicepresidente cambie de posturas y avale un programa económico pro-mercado, de estabilización de las variables económicas, como el que Massa anunció tras jurar como Ministro, Puerta se mantuvo escéptico. “Cristina sigue siendo intransigente, ¿por qué va a cambiar a esta edad? Va a cumplir 70 años, no se cambia a esa edad. Sobre todo, con los antecedentes furibundos y radicales que tiene ella. Tiene posiciones irreductibles y los que se han alineado con ella sabrán cómo moverse, aseveró.

Ahora bien, “a la velocidad de la realidad argentina, en una semana se ve el 90% de la proyección futura de Massa”.

“Quienes se alinearon con Cristina, sabían debajo de quién se alineaban. Es una dirigente del kirchnerismo y una fuerza política difícil de definir. Alberto es más alfonsinista que peronista y al frente de la Cámara han puesto a (Cecilia Moreau) la hija (del radical K Leopoldo) Moreau”, reflexionó Puerta.

“Mi candidato es Pichetto y el Peronismo Republicano tiene propuestas muy precisas para este momento”

De acuerdo con el ex presidente misionero, el gobierno “está mal posicionado, pero la oposición que se muestra unida, tiene que salir con propuestas muy precisas. El peronismo republicano tiene propuestas muy precisas para este momento, pero somos parte de un frente. Tenemos que apurar las alternativas que traigan alivio a la Argentina”, consideró Puerta, al tiempo que dejó en claro que su candidato presidencial es el ex senador Miguel Pichetto.

“Mi candidato es Pichetto, soy peronista y formo parte de un frente de cuatro cabezas. El PRO tiene tres candidatos (Patricia Bullrich, Horacio Larreta y Mauricio Macri) El radicalismo tiene dos, uno que mide más y otro menos, pero este último es el presidente del partido. La UCR funciona con una convención, reuniones y sabrán resolver”, destacó al respecto de la interna en Juntos por el Cambio.

“Lo del presidente es triste, creo que el engendro (del FDT) no funcionó”

Cerca del final de la entrevista, Puerta fue consultado por el rol que juega el Presidente Alberto Fernández, ahora que la mayoría de los ministerios y organismos nacionales pertenecen al massismo o al cristinismo. “Lo del presidente es triste, ya fue triste aceptar ir en una fórmula donde el de abajo tiene infinito poder sobre el de arriba, pero en política y en democracia eso está permitido. Transcurrió el tiempo y no funcionó este esquema para Argentina: tenemos más pobres, más inflación, más aislamiento del mundo, más violencia. Creo que el engendro no funcionó”, sostuvo, lapidario, el ex senador nacional.

Por último, Puerta opinó, ante la consulta de Pérez, sobre el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, entre 2003 y 2015. Dejando en claro que no iba a hablar de las cuestiones técnicas del juicio y que destacaba la valentía del fiscal, Puerta subrayó que “la corrupción es un mal terrible, pero mi preocupación es que la corrupción empieza a ser popular, no es rechazada. La corrupción aparece en 5to lugar en las encuestas con un solo dígito”, dijo.

Sin embargo, hizo hincapié en que Cristina Kirchner y el kirchnerismo, ya vienen pagando el costo político de la corrupción “desde hace rato”. “Estoy preocupado por la corrupción, pero también por el rumbo de la Argentina. Y en eso, el kirchnerismo tiene mucho que ver”, concluyó.