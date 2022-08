Raineck: “Queremos que siempre que un vecino necesite ser oído pueda solicitar la Banca del Pueblo”

SAN PEDRO. Dejando en claro que forma parte del espacio Activar, dentro del Frente Juntos por el Cambio, la abogada Marina Raineck dialogó con www.misionescuatro.com sobre los distintos problemas que experimentan los vecinos de San Pedro, y cómo están trabajando desde el espacio, para aportar soluciones. Entre los proyectos que impulsan, sobresale el de la creación de la Banca del Pueblo, una banca a partir de la cual, los vecinos puedan participar activamente de las sesiones del Concejo Deliberante local, actualmente dominado por la Renovación y el PAyS.

“Queremos convertir la opinión entre los vecinos de San Pedro, que dicen, ‘no acá no da, no hay, acá no alcanza, por qué vas a empezar con eso si sabés que te va a ir mal’, queremos cambiar todo eso y demostrar que sí se puede, si hay oportunidades y de algún modo traer ese cambio que necesita San Pedro hoy”, expresó la dirigente de Activar.

“La primera problemática que como espacio nos interesa resolver, es la cuestión de salud. En San Pedro nos encontramos con una faltante de profesionales, de todo tipo de suministros del hospital. Nos encontramos con salas en los distintos barrios que tampoco tienen la asistencia que deberíamos tener. Como también ocurre en las distintas colonias de San Pedro”, comentó Raineck a este medio.

“También vemos problemas en los servicios básicos, que son agua, luz y educación”, mencionó la abogada, añadiendo que hay que mejorar el estado de calles y veredas.

La conectividad entre la ciudad y las colonias y las políticas para proteger a víctimas

En tanto, también aparece “la cuestión de la conectividad”, entre la ciudad y las colonias productivas. “Nos llama muchísimo la atención, lo descuidadas que están las calles del centro y de los barrios. Y también las arterias que unen a las principales colonias productivas de San Pedro”, puntualizó.

“Otra de las cuestiones importantes a resolver, es que necesitamos mayor injerencia del gobierno municipal en lo que hace a políticas de protección a las víctimas de violencia de género”, añadió Raineck.

La iniciativa para crear una Banca del Pueblo en el HCD sanpedrino

Consultada sobre el trabajo que vienen realizando, la abogada explicó: “como espacio, siendo un grupo abierto para cualquiera que quiera trabajar, desde las primeras reuniones venimos abordando las distintas problemáticas de San Pedro y estamos elaborando proyectos para aportar una solución. Como principal proyecto, impulsamos un proyecto para reformar la Carta Orgánica y que se incluya la Banca del Pueblo, para poder tener un contacto directo con los concejales y contar con un representante del pueblo en el Concejo para poder trabajar cada una de las problemáticas”, detalló.

“La minoría es una banca y el resto, pertenecen a la Renovación. Si bien buscamos esta Banca del Pueblo para ser oídos, sabemos que estamos ante una mayoría absoluta”, aclaró Raineck sobre el proyecto que prevé que “cualquier vecino/a hacer uso de la palabra en una sesión ordinaria del Concejo Deliberante para exponer ante los concejales, temas de interés comunal o particular, con incidencia municipal”.

Un HCD en el que “no hay una verdadera oposición” y en la que el oficialismo no aporta soluciones

Por otra parte, Raineck enfatizó que “la relación con el oficialismo en San Pedro es que, en un Concejo de 7 bancas, 6 son ocupadas por gente de la Renovación y uno por la minoría del PAyS. Entonces no hay una verdadera oposición”, subrayó la abogada sobre el rol que juega el Partido Agrario y Social, que forma parte del Frente de Todos.

“En las oportunidades en las que fuimos a sesiones, las cuestiones que vamos a plantear a los concejales, no queda en nada más que una conversación. Podría decirse que nos escuchan, porque se toman el tiempo de charlar con nosotros, pero soluciones no nos dan. Por lo que nosotros seguimos asistiendo con el afán de tener alguna respuesta ante las distintas problemáticas que venimos planteando”, observó la abogada.

“Venimos trabajando en la Banca del Pueblo para ser escuchados y tener un peso dentro de las sesiones, para que siempre que un vecino necesite ser oído, la pueda solicitar y quede constancia de ello”, insistió.

En el Concejo “votan y aprueban ordenanzas, sin que sean leídos, los contenidos de las mismas”

Por último, Raineck advirtió sobre la falta de compromiso del actual Concejo Deliberante con el debate y la democracia, debido a un extraño suceso acaecido el pasado 9 de Agosto. “En la última sesión en la que estuve presente, fue la nº 21 del año 2022, se aprobó un proyecto de ordenanza que crea la Secretaría de la Mujer en el ámbito de San Pedro. Es una ordenanza de 23 artículos que no fueron leídos dentro de la sesión, debido a que según la concejala que lo presentó, no tenían tiempo para leerlos”, reveló la dirigente de Activar.

“En este punto vemos la falta de compromiso de nuestro Concejo con la democracia en sí. Votan y aprueban ordenanzas, sin que sean leídos, los contenidos de las mismas”, sentenció.