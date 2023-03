Ramón Puerta: “Hay gente que quiere votar en contra del kirchnerismo”

El ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, brindó una entrevista al programa “El Bueno y el Malo” que se emite por MisionesCuatro y se refirió, en primer lugar, al gobierno nacional y la situación económica: “estoy preocupado porque estamos en el peor gobierno de la democracia sin lugar a dudas. La situación económica es espantosa, no hay conciencia en quienes gobierna y no hay un armado en la oposición con respuestas precisas para cada uno de los problemas”, declaró Puerta.

Asimismo, agregó: “los problemas de inflación ya hemos vivido en Argentina, pasa que toda una generación vivió el éxito de los 90’ sin inflación”.

Dijo que el escenario actual “se parece mucho al final de Alfonsín del 89’ que cae en hiperinflación. Ahora, hemos vivido eso, hemos vivido periodos de estabilidad económica, mi sorpresa es que no hay un análisis integral para resolver los problemas”.

“La oposición tiene que apurarse y tener una fórmula, y una propuesta precisa, el oficialismo está en una situación, que es casi ridícula. Le escuché hablar a Cristina como una opositora, ella decía ‘en mi gobierno hubo 20 y pico de inflación y este gobierno tiene más del 100’ y es el gobierno de ella”, declaró el ex gobernador misionero.

En referencia al armado de la oposición señaló: “tenemos que apurarnos desde la oposición a tener una fórmula que represente este gran frente. Juntos por el Cambio tiene 300 partidos en todo el país, encolumnado entre las cuatro cabezas nacionales, el radicalismo, el Pro, el peronismo y la coalición cívica. Después hay partidos provinciales y municipales, por ejemplo, acá en Misiones hay una elección provincial el 7 de mayo, 14 provincias votan de acá a junio”.

Y agregó: “acá hay gente que quiere votar en contra del kirchnerismo y esto vale la pena aclarar, este gobierno no tiene nada de peronismo. Cristina nunca fue peronista, está desesperada y necesita fueros, el mejor fuero que hay en política es ser de izquierda, los de izquierda tienen en el mundo un tratamiento diferencial”.

También se refirió al aumento de la pobreza: “la economía tiene los niveles de pobreza más alto de la historia, nunca hubo tantos pobres como ahora. Misiones tiene más del 50% de pobreza. Sin embargo, hay ley de lemas y el oficialismo tiene fuerza desde la caja, eso pasa a nivel país también”.

Asimismo, añadió: “la Argentina está en la oscuridad, aislada del mundo, con inflación de más del ciento por ciento”.

En el tramo final de la entrevista se refirió a la figura de su hijo Pedro Puerta, que será candidato a diputado provincial: “confío en su capacidad y conocimiento. Pedrito es un hombre muy valioso y se sabe mover. Pedro es Pedro, tiene perfil propio, yo estoy en la política nacional y Pedro está lanzado en una política de recambio”, expresó el exgobernador.