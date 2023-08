Ramón Puerta sobre las PASO: “Espero que este comicio ayude a reconstruir dirigencias y traiga soluciones”

Ramón Puerta, habló con el corresponsal de MisionesCuatro sobre estas elecciones primarias tras emitir su voto en la ciudad de Apóstoles: “espero que salga la reconstrucción de la política, sin política no va a haber democracia. Hay un número importante de políticos honestos, tenemos que reconstruir los partidos, hay que tener partidos y no voluntades sueltas”, declaró el exgobernador misionero.

En esa línea agregó: “espero que este comicio interno ayude a reconstruir dirigencias, para que volvamos a tener una vida democrática fuerte y traiga soluciones”.

“Espero que el pueblo argentino esté a la altura de las circunstancias, siempre confiado en el pueblo argentino, no me gusta cuando el argentino se va al exterior, me pongo triste y reclamo patriotismo de lo que estamos acá, tenemos dar batalla”.

Por último, dijo que esta situación: “se soluciona con partidos políticos y políticos honestos dispuestos a trabajar por la patria”, expresó Ramón Puerta.