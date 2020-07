Ratifican la fianza de $630 millones para que Lázaro Báez pueda salir de la cárcel

BUENOS AIRES. Lázaro Báez, el llamado “Zar de la Obra Pública” en el sur del país durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), sufrió un duro revés judicial este viernes. Es que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazó un pedido para la reducción del monto de la caución real fijada al empresario K. En consecuencia, deberá depositar la suma de 632,5 millones de pesos como condición para ser excarcelado en el marco de una causa que se le sigue por lavado de activos.

Este jueves, el fiscal Abel Córdoba dictaminó a favor de reducir la fianza en $ 386.578.500, aunque mantuvo el monto en dólares. Según Infobae, el fiscal también se expresó a favor de reemplazarla por un seguro de caución, tal como pedía la defensa del empresario.

El argumento del tribunal para desestimar el pedido del fiscal

Sin embargo, el TOF ratificó el monto inicial de la fianza, tomando en cuenta en dólar blue. “La actual vida económica de nuestro país no existe una única conversión del peso argentino con relación a la moneda estadounidense”, planteó el Tribunal. Y agregó en su resolución: “Como ejemplo de ello podemos mencionar al dólar oficial, dólar minorista, dólar Banco Nación, dólar BCRA., dólar mayorista o intercambiario, dólar financiero, dólar MEP o dólar Bolsa, dólar turista o tarjeta, entre otros”.

Así pues, la fianza sigue siendo de US$ 5,5 millones. Ese monto surge de la diferencia entre los US$ 10.400.000 que se habían depositado en una cuenta de Bahamas a nombre de Kinski SA. Más el dinero que la Justicia logró congelar, algo así como US$ 4,5 millones.

Pese a que el TOF 4 admitió posible el reemplazo de esa fianza por un seguro de caución, ratificó que “continúa vigente la prisión preventiva dispuesta respecto de Lázaro Antonio Báez en las presentes actuaciones hasta tanto se cumpla con la caución real fijada”.