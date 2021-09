Referentes del feminismo criticaron la designación de Manzur como Jefe de Gabinete

Referentes del feminismo se manifestaron en contra del nombramiento del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como nuevo Jefe de Gabinete, y de la falta de paridad de género en el nuevo formato de gobierno del presidente Alberto Fernández, quien contaba con el apoyo de este movimiento.

Este sábado, el colectivo Actrices Argentinas sacó un comunicado en Instagram y en la cuenta de Twitter del colectivo. “Desde Actrices Argentinas expresamos nuestro repudio al nombramiento de Juan Manzur como Jefe de Ministros de la Nación, un gabinete donde sobresale la desigualdad de género”, dijeron.

Manzur es un autoproclamado Pro-Vida y miembro del Opus Dei, una facción de la Iglesia Católica, de derecha, que integran dirigentes, millonarios y políticos.

“El movimiento de mujeres y diversidades lucha contra el horror e incumplimiento de leyes que arrasan con la vida de niñas, mujeres y diversidades. Esta lista de casos (todos en Tucumán, territorio de Manzur y que además es un declarado enemigo de las mujeres, diversidades y niñxs): debería abochornar a quienes nos gobiernan y se autodenominan “feministas””, sostuvieron.



Y recordaron el caso de Belén, una joven que en 2014 se acercó a la guardia de un hospital público en Tucumán, por dolores y hemorragia, ella no lo sabía, pero tenía un aborto espontáneo. Fue acusada de homicidio y condenada a ocho años de cárcel. Estuvo presa más de dos años y fue liberada luego de movilizaciones y protestas en todo el país.

También, el colectivo de actrices recordaron: “Lucía, niña de 11 años a la que el Gobierno provincial la obligaba a parir. Cecilia Ousset, Médica tocoginecóloga denunciada penalmente y perseguida por practicar un aborto a esa niña de 11 años. Paola Tacacho, asesinada después de haber denunciado en la policía tucumana. Fátima Aparicio, víctima de un femicidio, luego de que la policía de Tucumán se negara a tomar su denuncia. Lupe, víctima de abuso, estafa, amenazas por el poder político y la policía, ruega que la saquen de Tucumán mientras corre riesgo su vida”.

Y cuestionan: “¿Qué significa que tanto el Presidente Alberto Fernández como la Vicepresidenta Cristina Fernández, consensúen el nombre de JUAN MANZUR, para las organizaciones sociales, para los feminismos y para las colectivas que protegen a las infancias?”.

“Exigimos al Estado que garantice los derechos conquistados por mujeres y diversidades. Con decisiones como esta, estamos muy lejos de haber acabado con el Patriarcado, Sr Presidente”, concluyen .

Así, le recordaron al presidente cuando dijo: “Estoy feliz de ponerle fin al patriarcado”, al promulgar la Ley de la Interrupción Voluntaria del embarazo.

“No es un error político, sino electoral”

Por su parte, Ana Correa, abogada, activista y autora de Somos Belén, cercana al presidente, cuestionó vía Twitter la elección de Manzur y de la falta de funcionarias mujeres en el nuevo gabinete: “Reconstruir mayorías no era alejarse del movimiento de mujeres como en este cambio de timón. Combatir la pobreza y la desigualdad poniendo a las mujeres en los márgenes, sin alianzas ni expectativas no es solo un error político, sino también, me parece, un error electoral”.

“Ya eligieron. Pero la suerte no está echada. Quedaron pocas mujeres en el gabinete ampliado y algunas son excelentes. No se equivoquen. Si no les dan el lugar que merecen les va mal a ustedes y nos va mal a todos. El movimiento de mujeres y sus demandas están más fuertes que nunca”, remarcó.

La historia contada por Ana Correa llevó la discusión de la criminalización del aborto a amplios sectores de la sociedad argentina. A la presentación de su libro, fue el actual presidente Fernández, apenas ungido en las elecciones de octubre de 2019.

Entonces, en la Facultad de Derecho, y manteniendo el absoluto anonimato de Belén, que estaba entre el público, el presidente la conoció y habló con ella a solas.