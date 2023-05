BUENOS AIRES. El Diputado Nacional Alfredo Schiavoni (Pro Misiones) criticó duramente a Alberto Fernández este martes, acusándolo de no dar la talla para enfrentar los problemas que presenta la gestión en los últimos meses de su mandato.

“El presidente está demostrando claramente, y no solo con esto de la inflación psicológica, que no está a la altura de los desafíos que plantea la gestión. Lamentablemente estamos acostumbrados a que el presidente tenga salidas no muy acordes a la realidad”, expresó Schiavoni, en duros términos hacia el Presidente de la Nación.

A su vez, con respecto a la gestión del ministro de economía, asevero: “Creo que lo que está haciendo el ministro Massa es poner parches y no mucho más. Al mismo tiempo, lo que dijo el otro día de ordenar la política para que se ordene la economía me parece un principio de decir cosas lógicas”, sostuvo el legislador por Misiones.

Refiriéndose a la interna del Pro a nivel nacional, Schiavoni afirmó: “Me parece que la interna entre Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) tiene un poco más de efecto pirotécnico en los medios que en la realidad. No me cabe la menor duda de que van a estar codo a codo al otro día de las PASO”, finalizó.