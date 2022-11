Se acortaría el tiempo para la sentencia por la Causa Vialidad

BUENOS AIRES. Como parte de la etapa final del juicio y tras el cuarto intermedio de dos semanas que se dispuso cuando terminaron de alegar los abogados de las partes, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) reanudará este lunes el proceso oral y público contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

Según publicó La Nación, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tomarán la palabra para contestar los planteos de nulidad y las excepciones que introdujeron las defensas durante sus exposiciones en la instancia de alegatos. En este sentido, trascendió que el fiscal Luciani no replicaría al planteo de los abogados, para acelerar el proceso y llegar a una sentencia en las próximas semanas. Es decir, antes de que comience el año electoral.

Vale remarcar que los abogados defensores del ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario santacruceño Lázaro Báez, introdujeron planteos que Luciani responderá, pese a que seis defensores le habían pedido al TOF 2, cuando terminaron los alegatos, que no se le corriera vista al fiscal.

Pero el Tribunal rechazó esos pedidos y de todas formas le corrió traslado de esos planteos a Luciani. Si los fiscales terminan de responder a los planteos este lunes, los jueces pasarán a fijar las fechas para que los imputados digan sus últimas palabras ante los jueces.

Inmediatamente después de esa instancia, responderán los planteos y darán a conocer su veredicto. Según fuentes judiciales, las últimas declaraciones de los imputados, podría tomar dos audiencias.

Las defensas especulan con una réplica que extienda el juicio y postergue las condenas

En las últimas semanas, los defensores especulaban con una posible réplica de Luciani a los alegatos. Una respuesta legal en el juicio por parte de los fiscales, motivaría dúplicas, es decir, nuevas respuestas de los defensores que solicitarían rebatir los argumentos de las réplicas de los fiscales. En efecto, si hay replicas para todos, habrá dúplicas para todos y el juicio podría extenderse varias audiencias más.

Aunque la fiscalía trabajó estas semanas bajo un estricto hermetismo, cerca del fiscal sostenían que dar réplicas sería extender más los plazos del juicio y en efecto dilatar la difusión del veredicto. Además, los argumentos brindados en las exposiciones no mostraron elementos nuevos, según los fiscales.

La acusación de Luciani contra Cristina Kirchner, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz

En el marco de esta causa, el fiscal Luciani pidió que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos), sea condenada a 12 años de prisión y se la inhabilite de forma perpetua para ocupar cargos públicos, en la causa de corrupción conocida como “Vialidad”.

De acuerdo con el portal Chequeado, la solicitud del fiscal tiene alto impacto político: es el primer juicio contra la ex presidenta (2007-2015) que llega a la instancia del juicio oral y público, y el primer pedido de pena contra ella. Todo el oficialismo -incluido el Presidente- salió a denunciar persecución.

En la causa, iniciada en 2016, se investiga si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 -durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Por qué solicitaron 12 años de prisión efectiva para Cristina

El Ministerio Público Fiscal considera que tiene pruebas suficientes de la culpabilidad de la Vicepresidenta como jefa de una organización dedicada a direccionar la obra pública hacia un empresario amigo. Por eso, solicitó que Fernández de Kirchner sea condenada por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. El primero de los 2 delitos, según el Código Penal de la Nación, prevé una pena de 3 a 10 años de prisión. El segundo, de 2 a 6 años. Para los delitos presentados por la acusación la pena puede ir de los 3 a los 16 años. Luciani solicitó que sean 12 años.

Los demás acusados en la causa Vialidad

La fiscalía también solicitó penas para Báez (12 años); el ex ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido (10 años); el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (10 años); el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (10 años); los ex responsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (6 años) y Raúl Daruich (5 años); los ex titulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (6 años), Raúl Pavesi (5 años), José Santibáñez (4 años) y Héctor Garro (3 años); el ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala (4 años); y el ex secretario de Coordinación de la Obra Pública, Carlos Kirchner (2 años), primo del ex presidente fallecido.