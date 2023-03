Señalan que la mayoría de casos de muerte súbita puede evitarse

POSADAS. Informes recientemente publicados por portales de noticias nacionales explican que en más del 80% de los casos de muerte súbita, existieron “señales previas” no detectadas o atendidas a tiempo. Y aclaran, se llama así porque el fallecimiento es repentino, sin tener antecedentes clínicos de enfermedad conocida.

Los datos divulgados por el portal INFOBAE revelan que unos 3 millones de personas mueren cada año por esa causa, lo que implica una incidencia mundial de 1 a 2 hechos cada 1.000 habitantes. En el caso de Argentina, cada año se registran 40 mil casos de muerte súbita y el 70% se produce fuera del ámbito hospitalario.

Los cuadros agudos que preceden a la muerte súbita en muchos casos pueden ser revertidos si se cuenta con los recursos necesarios y quienes rodean al paciente saben cómo actuar y lo hacen a tiempo.

En diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro, el Dr. Fernando Scazzuso, jefe de Electrofisiología y Arritmias del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), habló sobre el tema y dio mayores precisiones.

“Quedó como que la muerte súbita ataca a cualquiera, como inesperada”, dijo el profesional médico. “La verdad no es así, el tema pasa por no reconocer síntomas o escuchar al organismo”, agregó.

Según Scazzuso, el dato está avalado por las autopsias que casi en un 90% revelan que las victimas de muerte súbita tienen lesiones coronarias. “El paciente no es que estuviera sano, sino que no sentía nada”, dijo, agregando que existen enfermedades silenciosas y otras sintomáticas. Otro 5 o 10% de las victimas revelan malformaciones congénitas del corazón, es decir que el “órgano era anormal desde el nacimiento”.

De igual manera, el médico comentó que, si un paciente se hizo el control, consultó al médico y tienen todos los factores de riesgo controlados, “no debe sufrir paranoia con que la muerte lo va a atacar” y enumeró: “Si no tiene presión alta, no está gordo, no es sedentario, no tiene colesterol, no es diabético y si no fuma, debe estar tranquilo que la muerte no lo va a sorprender”, cerró, invitando a las personas a asistir a las consultas.