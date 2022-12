POSADAS. Luego de casi tres años como delegada en Misiones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Silvia Risko dejará su cargo a partir del 1º de Enero del 2023, según consta en la carta que la funcionaria renovadora K envió a su jefa, la presidente del organismo, Victoria Donda.

La ex diputada nacional confirmó a un diario provincial su dimisión y deslizó que se alejará también del ámbito de la política. Habría dicho que abocará al ámbito privado empresarial. Aunque no sería extraño que la designen en algún cargo en un organismo o empresa estatal misionera.

En su carta de renuncia, la abogada sostuvo que deja a quien la suceda en el cargo, “una delegación en funcionamiento pleno, con política territorial permanente, gestión administrativa de excelencia, políticas de prevención y concientización a través de talleres, charlas y encuentros llevando información y formación en leyes vigentes”.

Más allá de las evaluaciones que se pueden formular respecto de la gestión de Risko al frente del Inadi, su salida del organismo es coherente con la estrategia del Frente Renovador K misionero, de alejarse de la gestión del Presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner.

Es que la ex cónyuge del ex Ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo “Pelito” Escobar, había llegado al Inadi por un acuerdo político entre la Renovación y el kirchnerismo. Era una funcionaria perteneciente a los dos oficialismos, el provincial y el nacional. Ahora, en pleno año electoral, Risko no aparecerá como la funcionaria renovadora K del gobierno nacional en Misiones.