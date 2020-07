Sobreprecios en las luminarias: “Ya 4 mil pesos es una aberración”

POSADAS. En el medio de una nueva polémica por maniobras renovadoras y sobreprecios con el dinero público. El empresario Enzo Giraudo brindó su opinión en Misiones Cuatro y recordó las denuncias que lo llevaron a abandonar el país.

“La tecnología Led es lo más accesible que hay en el mundo, debería ser accesible”, señaló respecto a la compra por 43 mil pesos de luminarias para alumbrado público, las mismas que en Mercado Libre cuestan 4 mil.

“No me imagino qué tendrá de tecnológico una luminaria led de 43 mil pesos. Ya 4 mil pesos es una aberración”, aseguró.

Giraudo sostuvo que este tipo de denuncias no van a parar a ningún lado, “En este país no hay justicia”, remarcó.

En el año 2018, Giraudo denunció por coimas al actual ministro de Industria Luis Lichowski, pero las denuncias cayeron en saco roto. “A pesar que lo denuncié no pasó nada”, recordó.

“A este tipo de personajes no hay forma de pararlos. Me hice cargo por un tiempo de denunciarlos, pero no se llegó a ninguna conclusión”, sostuvo.

Coimas

Enzo Giraudo, aseguró que el funcionario le pidió una coima de 35 mil dólares cuando estaba a cargo del Parque Industrial.

“Pasó de ser Secretario de la Municipalidad a Ministro de la Provincia. Yo lo denuncié cuando llegó al Ministerio de Industria y sigue operando”, añadió.

Sobre su acusación contra Lichowski, Giraudo indicó: “Lo ratifico. Fui amenazado, fui exonerado, me tuve que ir.”.

El empresario contó que en aquel momento muchos dirigentes políticos de la oposición se comprometieron a investigar el caso y tomar medidas. “Pero es un gran establishment y entre ellos se perdonan. Me llamaron, pero no hicieron nada. No pudieron o no quisieron”, aseguró.