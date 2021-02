BUENOS AIRES. La exdiputada nacional Margarita Stolbizer reivindicó este martes el acuerdo electoral alcanzado con Sergio Massa en 2017 y dijo no haberse desilusionado luego con el actual titular de la Cámara baja porque éste terminara conformando lo que definió como “un proyecto de poder”. Aunque, en otro tramo de una entrevista con la APeRA (Asociación de Periodistas de la República Argentina), la líder del GEN destrozó al tigrense al acusarlo de terminar “aliándose” con dirigentes corruptos.

En el marco de una conferencia de prensa organizada por APeRA a través de la plataforma Zoom, este martes la líder del GEN se refirió a su alianza con Massa, en las pasadas legislativas nacionales.

Su balance sobre la alianza con Massa

“Yo no me arrepiento de ese acuerdo que hicimos para competir en 2017”, aclaró Stolbizer, quien justificó el mismo señalando que Sergio Massa “venía teniendo una coherencia razonable y creíble desde 2017. Entonces, cuando en 2017 él me busca y busca al GEN para armar una agenda común, eso era bastante razonable”, opinó.

Para la exlegisladora, “hicimos una muy buena campaña, más allá de los resultados. La verdad que yo no me arrepiento” de haber alcanzado ese acuerdo. Y agregó: “Muchos me preguntan si yo me desilusiono con alguien… La verdad que en la política yo no me ilusiono con nadie, entonces evito después las desilusiones posteriores”.

Aclaró que “nuestro acuerdo electoral empezaba y terminaba en el 2017; podríamos haber pensado en continuar, pero las alianzas electorales se hacen para los tiempos electorales; por lo tanto, en ese momento cada uno tenía su libertad de acción y Massa tomó el camino de acompañar al kirchnerismo y la unidad de la mayor parte de los sectores del peronismo para conformar un proyecto de poder. Y le fue bien”, añadió.

No lo decepcionó Massa, pese a incumplir con sus promesas

“Ahora, a mí no me decepciona, simplemente no comparto ese camino, no comparto esa decisión, y por lo tanto cada uno va por el camino que le parece mejor -continuó-. Yo trato de decir siempre las mismas cosas. Massa decía que iba a meter presos a los corruptos y terminó aliándose con ellos. Pero cada uno es dueño de su destino”, sentenció la ex diputada, fulminando al ex intendente de Tigre.

Por otra parte, Stolbizer se refirió a la maniobra del oficialismo por la cual se ha obturado el ingreso al Congreso de Marcelo “Oso” Díaz, quien figuraba en la lista bonaerense de PAIS, que armaron el GEN y el Frente Renovador en 2017. Recordó que a raíz de las renuncias que se fueron dando con la salida de algunos diputados hacia el Gobierno nacional -Daniel Arroyo y Felipe Solá-, se fue generando “un corrimiento natural que en algún momento le iba a permitir a Díaz ingresar a la Cámara”.

El caso de De Mendiguren

Eso debió haber sucedido cuando el Gobierno designó a José de Mendiguren como titular del BICE, pues la Carta Orgánica de esa entidad impedía que al mismo tiempo quien lo presidiera pudiera mantener otro cargo. “Por lo tanto nosotros nos presentamos inmediatamente para solicitar que así fuera”, recordó Stolbizer, para advertir a continuación que entonces “se cambió la Carta Orgánica del BICE en una maniobra trasnochada y vergonzosa, y a partir de ahí se ha impedido lisa y llanamente, por una decisión de Massa, que Díaz ingresara”.

Para Stolbizer, “la única lectura que es posible tener de esto es que ellos tienen una mayoría ajustada y han decidido mantener esa mayoría a costa de cualquier acuerdo electoral previo”.

Consideró que “esto es tremendamente grave, no solo porque nos quita representación a nosotros, incluso le quita un representante a la provincia de Buenos Aires. En las muchas discusiones donde va sin ninguna duda parte del destino de la provincia de Buenos Aires, la Provincia tiene un diputado menos porque De Mendiguren está con su licencia sin terminar”, recalcó.

Las PASO no sirven

En otro tramo de la entrevista, Stolbizer, renovó su postura contraria a la realización de las elecciones PASO porque “no sirven” ya que “no está bien que se imponga a la sociedad ir a votar para una interna”. Y adelantó que su partido va a participar de “una coalición política pensando en una alternativa distinta a la que fracasó” con Cambiemos.

Según Stolbizer, las elecciones internas en las diversas fuerzas políticas “se pueden hacer igual sin que sean obligatorias” y estimó que de suspenderse las PASO de este año “no tendría ningún efecto en la sociedad, pero sí tendría impacto en los partidos”.

Para la ex diputada nacional, “la oposición es un colectivo diverso, no todo es lo mismo”. Y, en este sentido, señaló que Juntos por el Cambio falla en el rol de ser principal fuerza de oposición porque “se ha ido polarizando la grieta entre el oficialismo y la oposición”.

El caso Boudou y los juicios por jurado en causas por corrupción

Consultada respecto a la morigeración de pena para el ex vicepresidente Amado Boudou señaló que “llama la atención que el juez lo hizo un día antes de irse” y consideró que “no está mal para personas que estudian, porque sirve como un incentivo. No está mal que se aplique la reducción cuando corresponde. En este caso lo que estudió Boudou no está vinculado con la salida laboral”, sentenció.

Asimismo, Stolbizer reveló que con el GEN está impulsando que se reglamenten los juicios por jurado en todo el país, algo que ya está considerado en la Constitución Nacional de 1994. Y subrayó que sería importante tener este tipo de juicios en causas por corrupción en el Estado. “Si tuviéramos juicios por jurados para casos de corrupción, habría mucho menos corrupción”, opinó Stolbizer, llamando la atención sobre el efecto que tendría sobre los funcionarios, ser juzgados por ciudadanos de a pie en este tipo de causas.