Sufrió violencia, tiene 4 hijos y hace un año que vive en una casa prestada

POSADAS. Una sobreviviente de hechos de violencia de género, con cuatro hijos y en extrema vulnerabilidad, solicitó a las autoridades y a la comunidad posadeña, asistencia para levantar una vivienda para su familia. Según reveló, hace un año que está viviendo en un ambiente prestado por Malvina Lara, una promotora del Grupo Progen que trabajaba en uno de los hogares refugios de la capital misionera.

En diálogo con MisionesCuatro, la sobreviviente y madre soltera aseguró haber sufrido “violencia física, económica, verbal” y “de todo tipo” por parte de su ex pareja y su suegra. “Sufrí bastante ahí y decidí irme a la Casa Refugio. Estuve un tiempo, pero ya no podía estar. Y la señora (Lara) me dio un lugarcito para estar con mis cuatro hijos. A ella no le gustaban los tratos que había ahí (en la casa refugio) y me trajo acá, hasta la casa”, sostuvo la mujer, acompañada por la mencionada promotora.

Esta mamá tiene cuatro hijos, “el más grande tiene 5 y el menor 18 meses”, según confió a este medio.

“No tengo nada. Hice las denuncias, pero venció la prohibición de acercamiento. Sufrí todo tipo de violencias pero él jamás fue preso. En cualquier momento me podía topar con él, pero no tengo miedo. Era violento pero dentro de la casa, afuera era un vecino normal”, relató la mujer.

Según ella, ya solicitó asistencia al Estado misionero, sin ningún tipo de respuestas. Ello pese a que hace un tiempo prolongado que está viviendo en una casa prestada. “Necesito un lugar (para vivir). Tengo un terrenito y necesitaría materiales para levantar mi casita. No dan respuestas a los pedidos, dicen que ya van a enviar… pero no. Lo que sea que me puedan dar, será bien recibido. (De la casa) salí con la ropa puesta”, finalizó.

Los números para que los interesados en asistir a esta familia matrifocal, pueden contactarse al número de la mujer, el 3764707603. O al 3765227245.