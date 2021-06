“Es el Grabois de Misiones. Es la directiva del Gobierno Nacional y también del Papa. Está haciendo campaña porque está quedando sin gente, casi todos los intendentes se le dieron vuelta”.

POSADAS Y SAN VICENTE. En diálogo con Misiones Cuatro, Margarita Carlotto, administradora de los terrenos usurpados, aseguró: “Esto es de larga data”, y se remitió a una década atrás para relatar el origen de la disputa de tierras en San Vicente, apuntando al hermano del exintendente “Valdir” Dos Santos.

“La propiedad tiene también un acceso por el fondo” por comunidades mbyá. “El Estado le regaló esas tierras a la aldea”, indicó.

“En el fondo, hay otra propiedad de más de 300 hectáreas totalmente tomada. Daba miedo entrar. Veías árboles tirados por todos lados”, detalló. “En varias oportunidades, vi cómo extraían madera”, añadió.

“Después empezaron a entrar al pinar. Quemaron pinos, pusieron carpitas y apeaban árboles nativos a lo loco”, dijo sobre la propiedad que administra. En esa misma línea, reveló que, por la noche, ingresaba una camioneta para sacar la madera.

Respecto a los intereses de Bárbaro con estas tierras, Carlotto afirmó que se trata de una estrategia electoral, “Él y Martín Sereno organizan a la gente. No es que esté haciendo negocio con la madera, quiere plantarse frente a la gente como el gran salvador. Es el Grabois de Misiones. Es la directiva del Gobierno Nacional y también del Papa. Está haciendo campaña porque está quedando sin gente, casi todos los intendentes se le dieron vuelta”, denunció.

Carlotto confirmó que el dueño de las 200 hectáreas vive en Santa Fe y tiene todos los impuestos al día, “Está muy amargado, es paciente de riesgo y su médico no le permite venir. Su idea era tener una reserva, con pinos y monte, no quería hacer nada”, explicó. “El desmonte está prohibido, pero esta gente no tiene prohibición alguna y tienen un diputado nacional que les festeja los estragos que están haciendo”, resaltó.

La administradora indicó que denunciarán a Bárbaro por apología del delito y organizaron una concentración en la plaza de San Vicente, frente al edificio municipal, desde las 8 de este martes, “Vienen todos los grupos damnificados del Alto Uruguay, del Alto Paraná, de Oberá, de San Pedro, de todos lados. Les pido a todos, vayamos sin miedo, con la verdad, porque nos están socavando la Argentina”, manifestó.