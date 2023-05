Tras el fallo de la Corte, Juan Manzur bajó su candidatura a vicegobernador de Tucumán

Foto gentileza

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, Juan Manzur informó que decidió bajar su candidatura a vicegobernador de Tucumán. La decisión la tomó a tres días de las elecciones que estaban previstas para este domingo. El reemplazante será Miguel Acevedo, actual ministro del Interior de esa provincia.

“Con el vicegobernador hemos decidido declinar con mi postulación. Lo hacemos al solo efecto de generar certeza. Nuestro espacio político tiene hombres y mujeres de altísimo nivel. Nunca estuvimos especulando con algún cargo para seguir militando dentro del peronismo”, declaró Manzur en una conferencia de prensa.

Manzur se postuló como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo, pero su candidatura fue cuestionada por la oposición local y más tarde la Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para el domingo 14 de mayo.

Si bien todavía el máximo tribunal del país no resolvió sobre si puede o no ser candidato, Manzur anunció que no se presentará para la vicegobernación.

La Corte rechazó una apelación del gobierno tucumano

La decisión de Manzur llega luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso que había presentado la provincia de Tucumán contra la suspensión de las elecciones a gobernador y vice que el máximo tribunal dispuso el martes de esta semana y ratificó la medida cautelar que dispuso la postergación de esos comicios.

El gobierno tucumano había cursado ante la Corte Suprema un recurso denominado “de reposición” a través de la Fiscalía de Estado que encabeza Federico José Nazur.

“Se resuelve rechazar el recurso de reposición interpuesto”, estableció el máximo tribunal en su resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.