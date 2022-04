Un juez prohibió al Congreso enviar sus representantes al Consejo de la Magistratura

ENTRE RIOS. El juez federal de Paraná Daniel Alonso prohibió al Congreso enviar a sus representantes para que integren el Consejo de la Magistratura, al hacer lugar a una medida cautelar interina que solicitó el diputado del Frente de Todos Marcelo Cassaretto, de Entre Ríos, quien argumentó que se pretende aplicar una ley ya derogada.

Según publicó La Nación, esta medida judicial provoca un conflicto con la Corte Suprema de Justicia que ya ordenó integrar el Consejo con su formación original de 20 miembros, incluidos los dos legisladores que el juez federal entrerriano prohíbe ahora incorporar. Además, la Corte se prepara para asumir el lunes la presidencia del Consejo pese a la resistencia del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Según el portal Parlamentario, tanto el Senado, como la Cámara de Diputados deben designar a sendos representantes para completar el número de 20 miembros que establece la ley que en 2006 fue reemplazada por la vigente, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. A partir del lunes, esa ley volverá a entrar en vigencia, según estableció el máximo tribunal del país.

La explicación del diputado kirchnerista

Casaretto, un dirigente que responde al gobernador Gustavo Bordet –acaso, el mandatario provincial más cercano a Alberto Fernández- brindó sus “argumentos” para la maniobra que beneficia al kirchnerismo en su intento de dilatar el proceso e impedir que la Corte Suprema vuelva a intergrar el organismo encargado de designar y remover jueces.

“El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley. Y no se pretenda poner en vigencia una ley ya derogada en 2006”, expresó este martes Casaretto. Y recordó que el 7 de abril el Senado dio media sanción a “un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional y la participación de la oposición”.

Consejo de la Magistratura. MEDIDA CAUTELAR INTERINA o PRECAUTELAR. Hoy el Juzgado Federal N° 2 de Paraná hizo lugar a mi presentación ordenando a los Presidentes del Senado y de Diputados @CFKArgentina y @SergioMassa se abstengan de designar nuevos miembros del Consejo de la pic.twitter.com/awI8vMlwc2 — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) April 12, 2022

El escenario que se abre en la Cámara baja y las críticas desde la oposición

De todas formas, el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para asegurar el quórum y luego la media sanción. A menos que la Casa Rosada logre seducir a los diputados nacionales que usualmente no son aliados del kirchnerismo. Ese no sería el caso de los renovadores de Misiones –hoy son Carlos Fernández y Diego Sartori- que históricamente votaron siempre alineados con el oficialismo.

En tanto, uno de los primeros en reaccionar ante el controvertido fallo, fue el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri. “El kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15 de abril no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley”, advirtió.