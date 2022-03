Unidad y voto positivo de JxC al acuerdo con el FMI en Diputados

BUENOS AIRES Y POSADAS. Tras casi 14 horas de sesión, la Cámara de Diputados dio media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que el Frente de Todos debió hacerle 27 modificaciones, para obtener mayor respaldo a la propuesta.

¿Cómo votaron los misioneros?

Desde Juntos por el Cambio, Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka votaron a favor.

En el caso de Misiones, los renovadores Diego Sartori y Carlos Fernández, votaron a favor. Mientras que el bloque oficialista ultra K votó dividido: Héctor “Cacho” Bárbaro (PAyS – FDT) a favor y Cristina Britez (La Cámpora – FDT) en contra.

Las voces de JxC Misiones

El primero en hablar con Misiones Cuatro, mientras aún se debatía el acuerdo, fue Martín Arjol quien manifestó: “Nosotros no cogobernamos, gobierna el gobierno nacional que es el que tiene que hacer cargo las políticas económicas”, lanzó. “Entendemos la necesidad del gobierno de refinanciar la deuda pero hoy no sólo estamos refinanciando. La deuda es de US$ 40 mil millones de dólares. Y sin embargo hoy estamos pidiendo US$ 45 mil millones. Los US$ 5 mil millones extra son para sostener el déficit fiscal”, denunció.

El proyecto muestra “lo que venimos sosteniendo: es un gobierno que no encuentra el rumbo para ubicar a Argentina en la senda del crecimiento económico”, agregó Arjol.

Por otra parte, apuntó sus dardos contra el kirchnerismo duro, por su postura de mostrarse como opositor al gobierno que integran, con su rechazo al acuerdo. “Lamento la actitud mezquina del gobierno nacional. Hay parte del gobierno que está pensando más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones de la Argentina. El kirchnerismo no está sentado aquí. No hay ninguna definición de la vicepresidenta (Cristina Kirchner). Y preocupa enormemente un espacio que está pensando en las próximas elecciones y no en cómo salimos de un déficit fiscal estructural”, reflexionó.

“Esto demuestra una fractura expuesta de la interna del gobierno nacional”, consideró.

“Estamos contentos de que hubo diálogo”

Así lo expresó este viernes, en Misiones Cuatro, la Diputada Nacional, Florencia Klipauka, tras la maratónica sesión de este jueves.

“El oficialismo quería que votemos un programa económico y el ‘refinanciamiento’ de Guzmán y no compete al Congreso votar eso. Más allá de ello, este programa que nos presentaban no resolvía los problemas estructurales de Argentina como la inflación que vemos todos los días”, recordó.

Klipauka remarcó que “Gracias al esfuerzo de Juntos por el Cambio que trabajó en conjunto y con todos los bloques, se llegó a un acuerdo de votar el refinanciamiento de la deuda, pero sin el plan económico”.

“Un quiebre importante dentro del oficialismo”

Así definió el Diputado Nacional por Misiones, Alfredo Schiavoni, en el día después de la sesión, “Asistimos respetuosamente a un quiebre importante dentro del oficialismo, porque era algo, desde mi punto de vista, fundamental que el presidente obtenga esta autorización de parte de los diputados para renegociar este nuevo préstamo y tener un alivio financiero para los próximos años, inclusive, los que exceden del mandato del presidente Fernández”, declaró el legislador a Misiones Cuatro.

También se refirió al accionar de los diputados del oficialismo que no apoyaron la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Era muy importante que el oficialismo esté apoyando esa iniciativa. Los diputados que se referencian con Máximo Kirchner decidieron, en algunos casos estar ausentes del debate, solamente bajaron algunos a votar y lo hicieron en contra”, comentó Schiavoni.