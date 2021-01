Victoria Donda denunciada por ofrecerle un cargo en el INADI a su empleada doméstica

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, quedó envuelta en un escándalo luego de que se conociera que su empleada doméstica llamada Arminda, la denunció en la Justicia por negarse a pagarle los aportes patronales y ofrecerle un plan social, a modo de compensación.

Transcendió que Donda no le pagó su sueldo a la mujer desde que comenzó la pandemia y que le habría ofrecido un contrato en el INADI, de acuerdo a los chats que se dieron a conocer este lunes y que fueron tendencia en Twitter.

Por la denuncia de su empleada domésticapic.twitter.com/e2QJqXElc1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 4, 2021

El caso fue revelado por Osvaldo Barsanti, el abogado de Arminda. En diálogo con Radio Rivadavia, el letrado informó que inició dos acciones judiciales contra la exdiputada: una en el fuero laboral y otra en el penal. “Es una señora de origen boliviano de 62 años que, durante muchos años, alrededor de 14, se desempeñó como empleada doméstica de Victoria Donda”, explicó.

La titular del INADI habló luego de que se hiciera pública la denuncia de su empleada.

Sobre el audio que se difundió, en el que Donda ofrece la posibilidad de anotarla en un plan social con una contraprestación, la titular del INADI dijo a este medio que fue porque tenía un familiar enfermo en terapia intensiva, y si renunciaba, se quedaría sin ingresos. “Ella tenía un hermano muy mal, internado, y me decía que no quería seguir trabajando. Entonces para que no se quede sin ningún tipo de sustento, le ofrecí inscribirla en algún plan y que preste servicio cerca de su casa, no en mi casa”, explicó Donda en diálogo con el diario Perfil.

También hizo su descargo en las redes sociales