Victoria Villarruel retiró del Senado el busto de Néstor Kirchner

Una de las discusiones que se dieron en la sesión preparatoria del Senado de este viernes entre el bloque de Unión por la Patria y el oficialismo fue por el retiro de un busto del expresidente Néstor Kirchner, que se encontraba en el Salón de las Provincias del Congreso. La vicepresidente, Victoria Villarruel, confirmó que fue su decisión, informó el eleconomista.

“Fue orden mía quitarlo porque no fue senador, vicepresidente y no soy su viuda”, argumentó la titular del Senado.

“Se le envía a Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos. No hace falta que esté en un lugar de privilegio, obstaculizando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o expresidentes”, agregó.

En plena sesión preparatoria, comenzaron algunos cruces relacionados con cuestiones de privilegio. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, se quejó por la decisión de Villarruel de sacar este busto de Néstor del salón de las Provincias en el cierre. “¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner? Lo hicieron desparecer del recinto”, planteó.

“Está en el archivo”, respondió Villarruel. “Les avisamos precedentemente que se iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda, y acá tiene que haber igualdad de todos los espacios”, manifestó y subrayó que “es la visión de representar a todos los argentinos”.