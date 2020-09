“Vuela alto mi niño”, el desgarrador mensaje de Cristina Castro

BUENOS AIRES. Luego de que se confirmara que los restos óseos hallados el 15 de agosto pasado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri, son los de Facundo Astudillo Castro, su madre Cristina Castro, escribió unas conmovedoras palabras en las redes sociales para despedir a su hijo. Y para exigir justicia.

En su cuenta de Twitter, Cristina Castro escribió: “Vuela alto mi niño. Que suene tu redoblante tan fuerte que no le dé paz a quienes te hicieron tanto daño. Tu bruja velará por ti, por justicia hasta que nos volvamos a abrazar”.

Más temprano, también este miércoles, Castro publicó una dura carta abierta a través de la cuenta de la revista Garganta Poderosa, en la red social Facebook. Titulada “Qué pasó con Facundo”, Castro escribió: “Es Facundo. Todavía no sé quién filtró información hace dos días, pero ahora sí sabemos que es él. Fueron días de mucha ansiedad, sin poder dormir. Vamos a seguir sosteniendo la carátula de desaparición forzada. Ahora lo que espero es que los medios salgan a pedir disculpas, aunque no creo que lo hagan, porque seguían con sus placas sin importarles nada, a pesar del pronunciamiento de la jueza”, sostuvo.

“Me cuesta un montón: una cosa es decir que sentía que era Facundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte de la vida. La realidad me está pegando un sopapo inmenso y me cuesta sobrellevarlo, ver la cara de tristeza de mis otros hijos, a mi papá… Me cuesta un montón”, expresó.

“Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la Justicia sólo espero justicia. Que se saque las vendas, las orejeras y el tapabocas. En este momento sólo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: Memoria, Verdad y Justicia. Él lo tenía muy presente, fue su lema, por siempre y para siempre. Que el Nunca Más, sea Nunca Más en serio”, sentenció.