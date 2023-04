Wolff sobre el ataque a Berni: “Es producto de una manera de gobernar, hace tres años y medio que se contradicen entre ellos”

POSADAS. La crisis política desatada por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en el partido de La Matanza, que terminó con una golpiza de choferes al Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, forma parte de una forma de gobernar, “carente de planificación”, en la que “coexisten proyectos antagónicos dentro del oficialismo”, según advirtió este martes, el Secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, en diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro.

Para el funcionario porteño, lo ocurrido con Berni, es producto de “una manera de gobernar, hace tres años y medio que se contradicen entre ellos. Perdieron las PASO y les renunció medio gabinete. Firmaron el acuerdo con el FMI y les renunciaron los jefes de bloque (en Diputados) No les gustó el fallo condenatorio contra Cristina (Kirchner, por corrupción con la obra pública en Santa Cruz) y salieron a amenazar a los jueces de la Corte Suprema”, recordó Wolff, enumerando los desaguisados protagonizados por funcionarios y dirigentes kirchneristas en los últimos años.

“En este último evento vinculado a la seguridad, vemos a Berni diciendo que había pedido gendarmes al Ministerio de Seguridad de la Nación y Aníbal (Fernández, el ministro federal) negándolo. Para gobernar llegaron bandas antagónicas, pero no viene de ahora. Así hemos vivido durante tres años y medio”, se lamentó el ex diputado nacional y dirigente del PRO.

En esta línea, Wolff recordó que formó parte del gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019 y “con aciertos y errores, a nadie se le ocurría contradecir al Presidente de la manera que se contradicen entre ellos en la gestión. Eso no es malo para el oficialismo, es malo para el país, para los misioneros, para los bonaerenses, para todos, porque tenemos conducción en el Ejecutivo de proyectos antagónicos”, advirtió el funcionario.

Y prosiguió en sus críticas a la falta de dirección del actual gobierno: “Nada bueno puede salir de ahí, nada bueno en materia de seguridad, donde en Buenos Aires y Rosario, personas mueren como moscas. (Nada bueno) en salud, cuando nos mentían que para comprar vacunas había que vender los glaciares o las Cataratas”, fustigó Wolff, quien vinculó la debacle económica, con una inflación del 107% y una pobreza superior al 40%, con la carencia de planificación y dirección del gobierno. “Cuando los proyectos son antagónicos adentro del gobierno, el resultado siempre va a ser malo”, insistió.

En cuanto a los planteos que sostienen que el ataque a Berni de los choferes enardecidos por el asesinato de un trabajador a un mes de jubilarse, fue en realidad, un cuestionamiento a toda la clase política, Wolff puso de relieve que no todos los políticos son iguales y que “la antipolítica termina siendo proclive a lo peor de la política. Probemos sin sistema, la anarquía (anomía), gente pegándole a Berni, él diciendo que los va a denunciar”, alertó.

Acto seguido, Wolff volvió a poner el énfasis en el daño que produce tener un gobierno bicéfalo, con un presidente con menos poder que su vicepresidente. “No recuerdo ver ese chicaneo permanente entre los ministros de seguridad de la Nación, y el de Buenos aires y el de Santa Fe, haciéndose zancadillas entre ellos, yo nunca lo vi en mis años de hacer política”, planteó.

Asimismo, Wolff llamó la atención sobre la improvisación y falta de planificación de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Respecto de la posibilidad de enviar gendarmes para fortalecer la seguridad ciudadana en Buenos Aires, Wolff fue enfático en señalar que eso provocará perjuicios, por no haber planificado esa medida. “Cuando no se planifican, las medidas son espasmódicas. Para mandar gendarmes a Buenos Aires o a Santa Fe, y hay que hacerlo, hay que sacarlos de las fronteras. Y si se los saca de las fronteras, entran más drogas”, consideró el funcionario porteño.

“Acá no se ha planificado nada. Pero no lo digo yo, lo dijo el Presidente. Él no cree en los planes. Ayer Berni denunciaba que habían destinado $ 2.500 millones para equipar las unidades de transporte y se lo habían robado las empresas. Como si ellos no tuvieran la responsabilidad de fiscalizar que se apliquen semejante subsidio a la seguridad”, fulminó Wolff a la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Este posible envío de gendarmes al conurbano bonaerense, afectará a Misiones, “porque los gendarmes hay que sacarlos de algún lado”, sentenció Wolff.