Yerba mate: Productores piden ser escuchados para tener una salida exitosa al mercado

El candidato a diputado provincial Pedro Puerta, habló vía Zoom este lunes con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro sobre la realidad del sector productivo de la provincia y de una de sus principales economías: la yerba mate.

“Misiones es una provincia que además de producir yerba mate, está relacionada a la industria de la madera, té, tabaco. Cuando a la yerba le va bien a Misiones le va bien, entonces, nuestro objetivo, tiene que ser que a la yerba mate le vaya bien, ¿Qué significa? Que tenga el mejor precio posible, la mejor salida del mercado en todos sus destinos. La yerba mate se consume, no solo en Argentina, sino en los países limítrofes, en el mercado exterior”, declaró Pedro Puerta.

En esa línea agregó: “la industria de la yerba mate es una sola, se necesita tanto del productor que está en la chacra, como del secadero que está en la colonia, la industria que está en la ciudad y de aquel que vende el paquete en la góndola, o a aquel que exporta al mundo. Toda esa cadena tiene que estar interrelacionada entre sí, llevarse bien por así decirlo y tratar que entre todos logren que a la yerba le vaya bien”, expresó el productor yerbatero.

Y continuó: “cuando a la yerba le va bien, cuando logramos récord en materia de exportación, logramos el ingreso de dólares que permiten que la economía misionera o Argentina mejore. Con los dólares se pueden hacer las obras que necesitamos, mejorar los caminos, los salarios, se pueden mejorar el panorama económico de nuestro país”.

“Necesitamos de una vez por todas que el gobierno nacional blanquee, que el dólar que nos muestra como oficial no tiene nada que ver con la realidad. De esa forma, vamos a recuperar mercado no solo en el sector yerbatero sino, en todos los sectores productivos”, afirmó Pedro Puerta.

Competencia desleal

Además, el productor yerbatero oriundo de Apóstoles señaló que las altas cifras de inflación y las diferencias cambiarias hace que Misiones termine “compitiendo de manera desleal con el resto de los países, de las zonas productoras yerbateras, como ser Brasil y Paraguay. Hoy pasa que el mercado que tenías ganado hace mucho tiempo en materia de exportación yerbatera, medio oriente, por ejemplo, termina siendo más caro que Brasil y Paraguay. Entonces, a la hora de competir se te complica un montón. Ahora, cuando hacemos doble click vemos la realidad de la provincia de Misiones, también estamos en una situación mucho más compleja en materia de competencia con respecto a la otra provincia productora de yerba mate, porque en Misiones tenemos más impuestos sobre la yerba mate que en la hermana provincia de Corrientes”, explicó Pedro Puerta.

Y agregó: “el esquema de Misiones es complejo por los dos lados, tanto a la hora de competir afuera como a la hora de competir hacia adentro, eso con respecto a lo que hace el precio”.

“Segundo, lo que tiene que ver con la fijación de precios desde una oficina en la ciudad de Buenos Aires, obviamente todos lo que vivimos y dependemos de la yerba mate nos parece una locura que entre los misioneros no podamos resolver algo que nos corresponde a nosotros”.

“Entonces, me parece que ahí de vuelta el problema que existe está directamente relacionado a la política, la política ha cometido errores terribles en materia de desarrollo del sector productivo ¿Por qué digo esto? la solución más fácil de aquella persona que no le interesa, en profundidad un tema, lo que busca siempre es resolverlo por las rápidas. ¿Cuál es la forma que tiene de resolver un tema que no le interesa? Inventar una pelea, armemos una pelea entre los sectores, armar una grieta. La otra solución fácil, de facilismo político, es crear más impuestos, hoy un paquete de yerba tiene casi 40% de impuestos, ahí no estoy contemplando los anticipos tributarios que pone la provincia de Misiones, entonces, pierde el productor al no recibir el mejor precio posible, pero también pierde la industria y el secadero que tiene que pagar cada vez más y más impuestos”.

Por otra parte, hizo referencia al INYM y señaló que debe estar en mano de los productores: “hay que dejar que los yerbateros resuelvan el tema, que tengamos un Instituto de Yerba Mate en los que se expresen sean yerbateros y no políticos, que ocupen un sillón para después lanzarse a la carrera política. Eso es un error que afecta a nuestro sector”, expresó Pedro Puerta.

“Creo el instituto está fallando en algo muy importante que es escuchar al sector. No es porque el instituto sea malo, lo que no funciona es esta hiperpolitización que han hecho del Instituto de Yerba Mate”, precisó.