A metros del club de Luz y Fuerza, no hay alumbrado público, denuncian

POSADAS. “Este barrio es muy olvidado, hubo muchos políticos que vinieron a prometer que iban a arreglar la luz y la calle, pero nada”, contó Walter, un residente de la Chacra 156, que se quejó por el mal estado de las calles y el abandono en general del barrio.

“Hace 2 meses que el alumbrado público no funciona y no tenemos más luz. Los políticos llevaron sus proyectos para venir y arreglar la luz del barrio, pero hasta ahora no arreglaron nada”, advirtió el vecino, quien apuntó a la injerencia de “gente del poder” que “tienen maldad” contra los vecinos de la Chacra 156.

“Los cables están todos deteriorados”, recalcó Walter, quien admitió que la falta del alumbrado público ocurre a metros del club del Sindicato Luz y Fuerza, la organización que nuclea a los trabajadores de EMSA (Energía de Misiones SA)

Ante la consulta de MisionesCuatro, Walter sostuvo que, debido al mal estado de las calles, los patrulleros y ambulancias “no entran al barrio. Tenemos que buscarlos en la avenida Centenario”, se quejó.

“Somos 30 familias (en Chacra 156). Somos pocos, no sé por qué les cuesta ayudarnos a nosotros”, remató el vecino.