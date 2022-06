Abuela en situación de vulnerabilidad pide asistencia

POSADAS. Ramona Rodríguez es una abuela que vive con tres de sus hijos en una precaria vivienda ubicada sobre la avenida Mariano Moreno que apeló a las cámaras del Canal 8 MisionesCuatro para formular un llamado a la solidaridad de los posadeños, dado que no estaría recibiendo asistencia alguna del Estado.

“Necesito mercadería, frazadas, cama, muchas cosas. Hago una changuita ahí”, dijo señalando labores de limpieza como la actividad que realiza esporádicamente. “A veces me ayuda algo la gente. Yo antes trabajaba ahora no puedo”, contó.

Ante la consulta de este medio, Ramona dijo desconocer su edad, pues no sabe leer. “Mi hijo sabe (la edad), yo no se leer. No me fui nunca a la escuela”, comentó.

Según Ramona, no recibe ninguna asistencia del Estado, pensión o jubilación, por lo que su situación actual es crítica. “No recibo ayuda. Vivo con tres (hijos varones), ellos a veces hacen changuitas. No hay trabajo”, cerró la mujer.

Quienes estén interesados en asistir a esta mujer, pueden contactarse al teléfono 3764646249, que es el número que brindó ella misma.